Bakan Çavuşoğlu Kazakistan, Senegal ve Katarlı mevkidaşları ile telefonda görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, Kazakistan'ın Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak göreve gelen Nurtileu, Senegal Dışişleri Bakanı Sall ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.

Nurtileu'yu yeni görevi münasebetiyle tebrik eden Çavuşoğlu, Kazakistan'ın 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gösterdiği destek ve dayanışma için teşekkür etti.

Çavuşoğlu, Senegalli ve Kazak mevkidaşlarıyla ikili ilişkiler hakkında da görüştü.

Bakan Çavuşoğlu'nun Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüşmesinde ise Filistin ve Afganistan konuları ele alındı.