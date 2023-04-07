Kılıçdaroğlu’nun kirli pazarlığını HDP’li Sakık ifşa etti: Kapılar ardında söylenenleri açıkla

HDP'li Sırrı Sakık, 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yaptığı kirli pazarlığı ifşa etti. Sakık, Kılıçdaroğlu'na seslenerek kapalı kapılar ardında söylenenleri kamuoyu ile paylaşmasını istedi. Geçen pazartesi günü Youtube'da yayınlanan bir programda konuşan Sakık şunları söyledi:İktidarı paylaşıyorlar. Cumhurbaşkanı yardımcılıklarını, bakanlıkları hatta milletvekilliklerini ama bunu kimin sayesinde yapacaksınız? HDP... 6'lı Masa içerisindeki bazı siyasi partiler bize zaman zaman parmak sallıyorlar. Oyları ne biliyor musunuz? Binde birlerde olan bir parti. Bizimle gelecek cumhurbaşkanı yardımcısı olacak, bizimle gelecek bakan olacak ama bize de parmak sallayacak.100 yıllık cumhuriyetin politikalarına mı onay vereceğiz yoksa yeni yüzyılı birlikte mi inşa edeceğiz. Biz böyle bakıyoruz. Kılıçdaroğlu da Türkiye toplumuna çıkıp açık net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını paylaşmalıdır. Yani kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyunda deklare edilmesi gerekir.Önümüzdeki dönem bir genel affı masaya yatıracağız. İçeride 350 bin mahkûm var ve sürgünde olan arkadaşlarımız var. Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük. Geldiğimiz gün ilk işimiz kayyumları oradan alacağız.