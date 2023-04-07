Haberler Gündem Haberleri Önce işçiler şimdi de memurlar! İzmir Büyükşehir'de TİS krizi büyüyor...
Giriş Tarihi: 7.4.2023 11:24

Önce işçiler şimdi de memurlar! İzmir Büyükşehir'de TİS krizi büyüyor...

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketleri İZELMAN ve İZENERJİ’de örgütlü DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında bir süredir devam eden ve 18 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmelerinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle geçtiğimiz günlerde iş bırakan işçilere bu sefer de memurlar eklendi. Büyükşehir Belediyesinin çeşitli birimlerinde görev yapan 7 bin memur toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine iş bırakma kararı aldı. Büyükşehir’de yetkili sendika TÜM BEL-SEN bugün 1 saatlik iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı.

ERTAN GÜRCANER
Önce işçiler şimdi de memurlar! İzmir Büyükşehir’de TİS krizi büyüyor...

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) İzmir 1 Nolu Şubesi arasında yürütülen ve Büyükşehir, ESHOT, itfaiye, mezarlıklar ve İZSU'da görev alan yaklaşık 7 bin memur personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi sürecinde görüşmeler uyuşmazlıkla sonuçlandı. Taraflar arasında dün gerçekleştirilen görüşmeden de sonuç çıkmayınca TÜM BEL-SEN 1 saatlik iş bırakma kararı aldı. 7 Nisan Cuma günü yani bugün memurlar saat 16.30'da kartlarını basarak çıkış yapacak.

TALEPLERİMİZ KABUL EDİLENE KADAR EYLEMLERE DEVAM EDECEĞİZ

Konuya ilişkin açıklama yapan sendika sosyal denge tazminatı için 8 bin 500 olan taleplerine karşılık büyükşehir belediyesinin 6 bin 500 TL teklif verdiğini her biri 3 bin lira olan altı ikramiye talebine ise işverenin 2 bin 100 TL teklif ettiği belirtildi. Belediye yönetiminin sadaka mahiyetindeki bu önerilerini reddettiklerini belirten sendika yönetimi haklı talepleri kabul edilene kadar üretimden gelen güçlerini kullanıp eylemlere devam edeceklerine dikkat çekti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Önce işçiler şimdi de memurlar! İzmir Büyükşehir'de TİS krizi büyüyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA