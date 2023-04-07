Önce işçiler şimdi de memurlar! İzmir Büyükşehir’de TİS krizi büyüyor...

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) İzmir 1 Nolu Şubesi arasında yürütülen ve Büyükşehir, ESHOT, itfaiye, mezarlıklar ve İZSU'da görev alan yaklaşık 7 bin memur personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi sürecinde görüşmeler uyuşmazlıkla sonuçlandı. Taraflar arasında dün gerçekleştirilen görüşmeden de sonuç çıkmayınca TÜM BEL-SEN 1 saatlik iş bırakma kararı aldı. 7 Nisan Cuma günü yani bugün memurlar saat 16.30'da kartlarını basarak çıkış yapacak.

TALEPLERİMİZ KABUL EDİLENE KADAR EYLEMLERE DEVAM EDECEĞİZ

Konuya ilişkin açıklama yapan sendika sosyal denge tazminatı için 8 bin 500 olan taleplerine karşılık büyükşehir belediyesinin 6 bin 500 TL teklif verdiğini her biri 3 bin lira olan altı ikramiye talebine ise işverenin 2 bin 100 TL teklif ettiği belirtildi. Belediye yönetiminin sadaka mahiyetindeki bu önerilerini reddettiklerini belirten sendika yönetimi haklı talepleri kabul edilene kadar üretimden gelen güçlerini kullanıp eylemlere devam edeceklerine dikkat çekti.