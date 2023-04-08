Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan dün Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ndeki iftarda sağlık çalışanları ile bir araya geldi. Tüm sağlık çalışanlarına hizmetleri nedeniyle teşekkür eden Erdoğan, şunları söyledi:Milyonlarca insanın hayatına mal olan koronavirüs salgınından dünya ile birlikte biz de olumsuz etkilendik. Sağlık ordumuzun cansiperane gayretleri ve vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde salgın döneminde hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık.6 Şubat sabahı tarihimizin en kara günlerinden birisini yaşadık. Kahramanmaraş merkezli depremler, 14 milyon insanın yaşadığı 11 ilde ciddi yıkıma ve can kaybına yol açtı. Hayatını kaybeden 50 bin üzerindeki kardeşimiz içinde 505 sağlık personelimiz bulunuyor.Şimdi de inşallah Kocaeli'nde (28 Nisan'da) yeni bir şehir hastanemizi açıyoruz. Orası burası kadar büyük olmasa da Kocaeli gibi önemli bir yerde vatandaşlarımızın hizmetine girecek.Yeni hastane binalarının yapımına süratle başladık. Çarpıtılmış bir fotoğraf üzerinden hastane inşası çalışmalarımıza iftira atanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Elbette millete hizmet etmek, eser kazandırmak, taş üstüne taş koymak bir nasip meseledir. Kimi insan iş yapar, kimisi de sadece laf ve dedikodu yapar. Bizim yalanlarla, bühtanlarla, aslı astarı olmayan iftiralarla boşa geçirecek vaktimiz yok. İstismar peşinde koşanlar bugüne kadar hep kaybetmiştir, inşallah yine kaybedeceklerdir.Sağlık ordumuzu daha da güçlendiriyoruz. Türkiye genelinde 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz. Bunlardan 2 bin 832 sürekli işçi ile 9 bin 59 sözleşmeli sağlık personelinin atamasını deprem bölgesindeki illere yapacağız. Depremzedelerin bizden çok büyük beklentileri olduğunu biliyoruz. Yapımına süratle başladığımız on binlerce deprem konutunun umutları yeniden canlandırdığını görüyoruz.