Bakan Soylu: Tek yürek olarak çalışmaya devam edeceğiz

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı'nın yanı sıra bölgedeki yerel yöneticiler, STK temsilcileri Başkan Yüce ile birlikte konteynerleri gezen Bakan Soylu, projenin her detayının doğru şekilde işlendiğine dikkat çekti. Soylu, "İçi donatılacak ve teslim edilecek inşallah en kısa sürede. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve belediyemiz işini dört dörtlük yapar, başladığı işi bitirir. Dört dörtlük yapacaklar ve bırakacaklar ve depremzedelerimize en kısa sürede teslim edilecek. Ben nereye gidersem orada ilk başkanımı görüyorum. Hep birlikte tek yürek olarak yaraları saracağız" dedi.