Bakan Soylu: Tek yürek olarak çalışmaya devam edeceğiz

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman'dan sonra başladığı Hatay İskenderun'daki 250 konteynerlik kentin çalışmalarına hız verdi. Başkan Ekrem Yüce'nin bölgede bizzat takip ettiği içinde sağlık merkezi, kütüphane, derslikler, sosyal alanlar, mescit ve market gibi alanların bulunduğu kent projesinde konteynerlerin büyük çoğunluğu yerleştirildi.
İftar sonrası çalışmaları yakından takip eden Başkan Yüce, alanı ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya detaylı bilgi verdi.
İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı'nın yanı sıra bölgedeki yerel yöneticiler, STK temsilcileri Başkan Yüce ile birlikte konteynerleri gezen Bakan Soylu, projenin her detayının doğru şekilde işlendiğine dikkat çekti. Soylu, "İçi donatılacak ve teslim edilecek inşallah en kısa sürede. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve belediyemiz işini dört dörtlük yapar, başladığı işi bitirir. Dört dörtlük yapacaklar ve bırakacaklar ve depremzedelerimize en kısa sürede teslim edilecek. Ben nereye gidersem orada ilk başkanımı görüyorum. Hep birlikte tek yürek olarak yaraları saracağız" dedi.
Başkan Ekrem Yüce, kendilerine gayretli çalışmalarında moral olduğu için Bakan Soylu'ya teşekkür ederek, "Biz deprem bölgesinde 2 aydır gündüz, gece demeden çalışıyoruz. Depremzedelerimizin yüzünde gördüğümüz bir tebessüm, yaralara merhem olduğumuzu gördüğümüz her an tüm yorgunluğumuz gidiyor. 250 konteynerlik bu kentimizi en kısa sürede yaşam alanı olarak hizmete açacağız. Ben sayın bakanımıza bizlere moral olduğu ve tüm taleplerimize anında cevap verdiği için teşekkür ediyorum" dedi.