Bakan Kurum’dan adaylığı hakkında ilk açıklama: Yeniden herkesin İstanbul’u için hazırız

"'YENİDEN HERKESİN İSTANBUL'U' İÇİN ÇALIŞMAYA, HAZIRIZ!"

Bakan Kurum, İstanbul'un hak ettiği yeşil ve mavi vizyona AK Parti'yle yeniden kavuşacağını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, bizi bu şerefli vazifeye layık gördüğü için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. AK Parti'mizin tüm kurul ve komisyonlarına çok teşekkür ediyorum. İstanbul, hepimizin hikâyesi! Ve bu hikâye durmayacak! 'Yeniden Herkesin İstanbul'u' için çalışmaya, hazırız! 'Yeniden, Eserlerin İstanbul'u' için koşmaya, hazırız! 'Yeniden, Herkesin İstanbul'u' için mücadele etmeye, hazırız!" şeklinde konuştu.