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Giriş Tarihi: 9.4.2023 18:43 Son Güncelleme: 9.4.2023 18:43

Bakan Kurum'dan adaylığı hakkında ilk açıklama: Yeniden herkesin İstanbul'u için hazırız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için AK Parti İstanbul Milletvekilliği için adaylığını açıkladı. Adaylığını sosyal medya hesabından bir video paylaşarak duyuran Bakan Kurum, “İstanbul, hepimizin hikâyesi! Ve bu hikâye durmayacak! “Yeniden Herkesin İstanbul'u” için çalışmaya hazırız! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleri, milletimizin desteğiyle; AK Parti İstanbul Milletvekili olarak baş tâcımız İstanbul'umuza hizmet edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum’dan adaylığı hakkında ilk açıklama: Yeniden herkesin İstanbul’u için hazırız

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için AK Parti İstanbul Milletvekilliğine adaylığını açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye, Cumhuriyet tarihimizin en önemli dönüm noktasına doğru ilerliyor. 85 milyon Büyük Türkiye ailesi olarak; tam 35 gün sonra, bir demokrasi bayramını daha kutlayacak; Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde sandık başına gideceğiz." dedi.

"İNSANLIĞIN UFUK ŞEHRİ İSTANBUL'UMUZA HİZMET EDECEĞİZ"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu açıklamasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçiminde de rekor oyla kazanacağını vurgulayarak, "AK Parti'miz; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 2023 seçimlerini de yine rekor oylarla, eşsiz bir başarıyla sonuçlandıracaktır. Biz de Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde; Cumhurbaşkanımızın takdirleri, milletimizin desteğiyle; AK Parti İstanbul Milletvekili olarak, medeniyetimizin, insanlığın ufuk şehri İstanbul'umuza hizmet edeceğiz. Hepimizin, herkesin ve eserlerin İstanbul'una yeniden kavuşmak için var gücümüzle çalışacağız. Hepimizin İstanbul'unda herkesin yuvası depremlere karşı dirençli hale getirilecek, 16 milyonun tamamının yuvaları güvenli, sağlıklı, konforlu ve güzel olacak." diye konuştu.

"'YENİDEN HERKESİN İSTANBUL'U' İÇİN ÇALIŞMAYA, HAZIRIZ!"

Bakan Kurum, İstanbul'un hak ettiği yeşil ve mavi vizyona AK Parti'yle yeniden kavuşacağını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, bizi bu şerefli vazifeye layık gördüğü için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. AK Parti'mizin tüm kurul ve komisyonlarına çok teşekkür ediyorum. İstanbul, hepimizin hikâyesi! Ve bu hikâye durmayacak! 'Yeniden Herkesin İstanbul'u' için çalışmaya, hazırız! 'Yeniden, Eserlerin İstanbul'u' için koşmaya, hazırız! 'Yeniden, Herkesin İstanbul'u' için mücadele etmeye, hazırız!" şeklinde konuştu.

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Bakan Kurum'dan adaylığı hakkında ilk açıklama: Yeniden herkesin İstanbul'u için hazırız
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