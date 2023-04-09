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Giriş Tarihi: 9.4.2023 13:36 Son Güncelleme: 9.4.2023 13:42

Başkan Erdoğan'dan 'İMECE' paylaşımı! 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli imkanlarla üretilen, yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE'nin, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacağını bildirdi.

Başkan Erdoğan’dan ’İMECE’ paylaşımı! 11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak. Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkânlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan'dan 'İMECE' paylaşımı! 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak
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