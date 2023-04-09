Başkan Erdoğan'dan "Son birkaç haftada yaptıklarımız" paylaşımı! Gurur hanesine yazılacak eserler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sadece son birkaç haftada milletimizin gurur hanesine yazılacak pek çok eseri, reformu, yatırımı ülkemize kazandırdık. 'Durmak yok, yola devam' diyerek insanımız için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımda yer alan görselde şu ifadelere yer verildi:

"Bağcılar'da 3 milyar 412 milyon liralık 97 projeyi hizmete sunduk. Milli Muharip Uçak ile Hürjet'i hangardan çıkardık. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kayaşehir Metro Hattı'nı açtık. İnsansız savaş uçağı Kızılelma'nın irtifa testlerini gerçekleştirdik. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin insanın talebini karşıladık. Bor Karbür Üretim Tesisi'ni devreye aldık. En düşük emekli maaşını 7 bin 500, bayram ikramiyesini 2 bin liraya yükselttik. 60 yıllık bir hayal olan Togg'u yollara uğurladık. Türkiye'yi Körfez bölgesine bağlayacak Kalkınma Yolu'nun imzasını Irak Başbakanı ile birlikte attık. Deprem bölgelerini ziyaret ettik, bugüne kadar 78 bin konut ve köy evinin inşa sürecini başlattık."