Erdoğan’ın arkasında halkın olduğunu hesaba katmıyorsunuz

İstanbul Halkalı'da 2010'da askeri personeli taşıyan servis otobüsüne yapılan bombalı saldırıda şehit düşen Jandarma Astsubay Başçavuş Duran Bayram'ın Kayseri'de yaşayan babası Hüseyin Bayram, CHP-HDP ittifakına tepki gösterdi: Şehitlerden utanmıyor musun Kılıçdaroğlu? Sende hiç mi millilik, vatanseverlik yok? Kendi askerine kurşun sıkanların borazanları ile nasıl iş tutarsın? HDP ile ittifak bardağı taşırdı. Erdoğan hazımsızlığıyla bir araya geldiler. Tek amaçları Erdoğan'ı devirmek. Bu ülke hizmeti AK Parti ile gördü. Hiçbir zaman bu ülkenin başına iş yapan, dirayetli, kudretli siyasetçilerin gelmesi istenmedi. Adnan Menderes en iyi örneği. Şimdiki hedefleri ise Erdoğan. Ama bu yiğidin arkasında halkın olduğunu hesaba katmıyorsunuz,