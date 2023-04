Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yarım bıraktığı projeleri devralarak kısa sürede tamamlıyor. Dün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı vatandaşların hizmetine girdi. İşte Erdoğan'ın açılış töreninde yaptığı konuşmanın satırbaşları:Deprem bölgesinde 650 bin konut ve köy evi yapacağız. 1 yıl içerisinde 319 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim edeceğiz. Şimdiye kadar afetlerin tamamında bunu yaptık. Tüm kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturduk. Buradan iddia ile söylüyorum; Türkiye'de böylesi büyük bir afetin altından kalkabilecek bizim dışımızda hiçbir iktidar ve ittifak olmamıştır. Nasıl at binenin, kılıç kuşananınsa imar ve ihya da bizim işimizdir. Bütün bu yatırımlar İHA'lar, SİHA'lar, Akıncılar. Pazartesi günü uçak gemimizi devreye alıyoruz. Yarın Pendik'teyiz orada da açılışımız var. Birileri laf biz ise iş yaparız. Kendi aralarında her gün kriz yaşayan 7'li koalisyon var. 8'li, 9'lu olabilir. 4 yavru CHP'nin yanında yer aldı. Biz milletimizle buradayız. Durmuyoruz, kapı kapı dolaşıyoruz. 14 Mayıs Türkiye için ayrı bir bayram olsun.Artık trafikte beklemek zorunda kalmayacaksanız. Başakşehir size bu yakışır. Bakanlığımızın tamamlayıp şehrimizin hizmetine sunduğu metro hattını da 130 kilometrenin üzerine çıkarıyoruz. Biliyorsunuz birileri başlanan metro hatlarına beton döküyor. Bakanlığımız ise 55 kilometre uzunluğundaki metro inşatlarında çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul metro hattının yüzde 80'ini bakanlığımız tamamlayacak. Kimileri sadece laf yapar. Kimileri de işte böyle iş yapar. Hizmet yapar. Biz laf üstüne laf koyanlardan değil taş üstüne taş koyanlardan olduk. Bu şehrin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun hakkını vermeye çalıştık. Tüm emeğimizi İstanbullulara hizmet etmek aldı. Biz bu şehre aşığız. İnşallah bundan sonra da eserlerimizle konuşmaya devam edeceğiz. Metromuzun İstanbullu kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum.6.2 KM'LİK hatta 4 istasyon bulunuyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin içinde bulunduğu metro istasyonu botanik park görünümüyle göz kamaştırıyor. Metro bir saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek. Metro ile 4 ilçenin İstanbul Havalimanı'na ulaşımı sağlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 10 bin 250 metrelik tünel inşaatı, 295 metrelik viyadük imalatı, 11 bin 595 metrelik ray döşeme işlemi ve 32 bin 661 metrekarelik kapalı alan inşaatının gerçekleştirildiği metro hattında, son teknoloji elektromekanik ve sinyalizasyon imalatları kullanıldı. Hattın açılmasıyla Bağcılar-Kirazlı Hattı'ndan gelen vatandaşlar aktarmasız şekilde Başakşehir'de bulunan Metrokent istasyonundan geçerek Kayaşehir'e devam edebilecek.Bizeİstanbul'a aşığız. İstanbul'u birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz. Bu güzel şehrin gün ve gün karanlığı sürüklenmesine seyirci kalamayız. Bu anlayışla, nerede bir eksiklik varsa müdahale ediyor, gereken neyse yapmaktan çekinmiyoruz. İBB'nin sorumluluğunda olan metroyu yapmadıkları için devraldık. 3 yılı geçti, bu belediyesi ne yazık ki İstanbul'a bir çivi bile çakamadı. Bunlara asıl dersi İstanbul, 2024'te verecek. 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde dersini verecek. Biliyorsunuz bu şehir hastanesi yapılırken oranın yolunu da büyükşehir belediyesi yapmadığı için biz yapmıştık. Bu hat devralındığında ilerleme sadece yüzde 5'ti.Artık uğurlamaya hazırlandığımız Ramazanınızı tebrik ediyorum. Birileri seccadenin üzerine ayakkabı ile basabilir. Ne yapalım; bunları da iyi tanımak lazım. Kıblesi Kabe olmayanın seccadesi nereye bakar bilemem.Başkan Erdoğan, Museviler'in Hamursuz Bayramı dolayısıyla yayımladığı tebrik mesajında "Yıllardır aynı toprağı paylaştığımız, ülkemizin gelişimine her alanda büyük katkı sağlayan Musevi vatandaşlarımızın sevincini paylaşıyor en kalbi duygularımla bayramlarını tebrik ediyorum. Depremin ilk anından itibaren dayanaşıma ruhu içiresined hareket eden musevi vatandaşlarımız takdire şayan bir duruş sergilediler" dedi. ANKARATOGG'U Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun simgelerinden biri haline getirdik. değerli kardeşim İlham Aliyev'e bir tane gönderdik. Şimdi bir tane de Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev kardeşimize gönderiyoruz.