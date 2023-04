Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanlığına taşımak vebaldir

SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nu parti binasında konuk eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sorularımıza samimi yanıtlar verdi. 1998'de kapatılan Refah Partisi'nin logosu sökülürken çekilen ikonik fotoğrafı gösterdiğimizde duygusal anlar yaşayan Erbakan, "Allah bize Milli Görüş çizgisinde devam etmeyi nasip etsin" dedi. İşte Erbakan'ın gündeme damga vuracak açıklamaları.BIZI kadın düşmanı bir parti gibi göstermek ve Cumhur İttifakı'nı zor durumda bırakmak için haberler yapılıyor. Türkiye'de 30 milyon kadın seçmen oy kullanacak. Aklı başında her insan, halktan oy isteyecek bir partinin kadın düşmanı olamayacağını zaten bilir. 6284 konusu hakkında sosyal gerekçelerimiz var. Boşanmalara yol açabiliyor, kadını koruyayım derken erkeği mağdur ediyor. 2 milyona yakın baba evden uzaklaştırıldı, çok sayıda yuva yıkıldı. Biz bunların önüne geçilmesi gerektiğini söylüyoruz.AK Parti ile bir görüşme yapmıştık. Üzerinde hassas olduğumuz mutabakat maddelerinin imzalanmasının mümkün olmayacağına yönelik bir durum vardı. Biz bakanlık, vekillik istemiyoruz. Ama bu prensiplerimiz bizim için kıymetlidir. Uzlaşı çıkmayınca biz de adaylığımızı duyurmuştuk. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı bizleri davet ettiler, orada bu mutabakatın sorun olmayacağını, imza altına alınabileceğini ifade ettiler. Bunun üzerine Cumhur İttifakı'na katılma kararımızı duyurduk.Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Bey ile anılarımız yeniden canlandı. Genel Merkez'imizde belki de bizden daha fazla Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışması olmuştur. Gençlik Kolları'ndan bu yana Erbakan Hoca'mızla birlikteydi.CUMHUR İttifakı'na katılma sebeplerimizden biri de karşı bloğun yapısıdır. Burada sol, sosyalist, komünist, her türlü fraksiyon bir araya gelmiş. Artık HDP'yi de geçti bu iş, tamamen PKK'nın açık desteğini görüyoruz. Bu bloğun milletin hayrına olmayacağı ortada. 'O kadar güzel bir mutabakat metni yaptık ki Avrupa bize aferin diyecek' diyorlar. 'İHA'lara, SİHA'lara dokunacağız' diyen bir Altılı Masa var. '100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz' diyen bir HDP var. Bu değişim acaba neleri kapsıyor? Bu bir özerklik mi, eyalet sistemi mi? Bu noktada aslında en büyük tepkiyi CHP'nin vermesi gerekirdi. Ama cumhurbaşkanı seçilelim diye hiç sesleri çıkmıyor.MilliGörüş tabanlı seçmene CHP için oy verdirecekler. Eylemler ve söylemler göz önüne alındığında Sayın Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığına taşımak vebaldir. 'LGBT aile yapısını bozmaz' diyen bir insan. Bu zihniyetteki bir insanı nasıl cumhurbaşkanı yapıyorsunuz? Milli Görüş'e zıt bir tablo var. 14 Mayıs, Milli Görüş ile gayri Milli Görüş'ün mücadelesine sahne olacak.Rahmetlıannem 28 Şubat'ta evladını kaybetmiş gibi uzun süre ağladı. Refah Partisi haksız yere kapatıldı. Hepimiz bundan çok etkilendik. AİHM, Refah Partisi'nin kapatılmasını uygun bulurken HDP'nin kapatılması söz konusu olunca herkesten çok bağırıyor.Babamın cenazesinde her kesimden insanın gelip hakkını teslim etmesi güzel bir yaklaşımdı. 'Biz sizi iyi tanıyamamışız, sizi bize yanlış tanıtmışlar' diyen birçok kişi vardı.HÜDA PAR'INherhangi bir kademesinde terör suçundan yargılanmış kimse olduğunu görmüyoruz. Parti programlarındaki radikal söylemleri ittifak protokolünde yer alsaydı o zaman biz de rahatsız olabilirdik.Listemızde kadın aday ve gençlere özellikle yer vermeye çalışıyoruz. Partimizin zaten ilk resmi adayı da bir hanımdı. Afyon'un Güney beldesinde belediye başkan adayımızdı. Bu da önemli bir gösterge bazı çevrelere. "Milli Görüş Meclis'e" sloganıyla hareket ediyoruz.