ODTÜ’deki skandal karara soruşturma

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) uzaktan eğitim döneminde yapılacak online sınavlar öncesi skandal bir karara imza atıldı. Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Serkan Sarıtaş, öğrencilere gönderdiği yönergede, "Kulaklarınız ve yüzünüz sınav boyunca şapka, herhangi başka bir şey veya başörtüsü ile örtülmeyecek" uyarısında bulundu. Skandal uyarı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek, "Nefret ve ayrımcılık" suçundan soruşturma başlattı. ODTÜBİRDER de yaptığı açıklamada "Aba altından başörtüsüne gösterilerin sopayı şiddetle kınıyoruz" ifadeleriyle karara tepki gösterdi.