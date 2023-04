Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan terörle mücadele mesajı: İnlerini başlarına geçiriyoruz

"BÜYÜK BİR SINAMANIN ÜSTESİNDEN ALNIMIZIN AKIYLA GELDİK"

Polis Teşkilatının, sadece asayişi, güvenliği, huzur ve barışı temin etmediğini, her bir mensubunun aynı zamanda görevini eksiksiz yaparak Türkiye'nin itibarına ve gelişmesine de önemli katkılar sağladığını dile getiren Oktay, Türkiye'nin yıldızının parlamasında, bölgesinin turizm, ticaret ve ekonomi merkezi haline gelmesinde, güvenli bir liman olmasında emniyet mensuplarının çok büyük emeği olduğunu vurguladı.

Oktay, ekonomisiyle, demokrasisiyle, tesis ettiği huzur ortamıyla öne çıkan bir Türkiye gerçeğinden bahsediliyorsa emniyet teşkilatı ve jandarmanın bunun en önemli aktörlerinden olduğunu ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Asrın felaketiyle sarsıldığımız 6 Şubat depremlerinde buna bir kez daha şahit olduk. Depremde vefat eden 50 bini aşkın insanımız arasında 216 da emniyet mensubumuzu kaybettik. Kendi acılarına ve kayıplarına rağmen polis teşkilatımız, depremin ilk anından itibaren depremzedelerimizin imdadına koştu. Kaybettiğimiz her bir kardeşimize ve 50 binin üzerindeki vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Arama kurtarma çalışmalarından asayişin teminine, yardım dağıtımından koordinasyon faaliyetlerine kadar her alanda polislerimiz görev aldı. 11 ilimizde yaşayan 14 milyon insanımızın etkilendiği böyle büyük bir sınamanın üstesinden hamdolsun alnımızın akıyla geldik. Güvenlik noktasında ufak tefek olaylar dışında hamdolsun hiçbir sorunla karşılaşmadık. Bırakın deprem felaketini, birkaç saatlik elektrik kesintilerinde bile başka ülkelerde, yağmadan hırsızlığa neler yaşandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bütün dünya da iyi biliyor. Milletimiz, bu yönüyle de farkını ve asaletini çok net biçimde göstermiştir. Şu anda da 20 bin takviyeyle birlikte toplam 70 bin emniyet personelimiz bölgede görev yapıyor. Bir an önce hayatın normale dönmesi, yaralarımızın sarılması için bu 70 bin kardeşimiz, yalan ve iftiralara aldırmadan, elini taşın altına koyuyor. Devletin milletiyle bu zor günlerde sergilediği dayanışma çok değerlidir ve inşallah asla da unutulmayacaktır."

Polislerin hem Ramazan-ı Şerif'ini hem de 10 Nisan Polis Günü'nü tebrik eden Oktay, tüm şehitleri rahmetle yad etti ve tüm gazilere şükranlarını sunarak kendilerine Allah'tan hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler niyaz etti.