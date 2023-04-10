İYİ Parti 3. sıra milletvekili adayı Elif Akyol Tosun istifa etti

Milletvekili aday listelerinin açıklanmasının ardından İYİ Parti'den istifa haberleri gelmeye devam ediyor. 2018 seçimlerinde Yalova'dan İYİ Parti'den 2. sıra adayı olan Diş Hekimi Elif Akyol Tosun, dün yapılan açıklamada 28. Dönem Yalova Milletvekili 3. sıra adayı olarak açıklanmıştı. Tosun, bugün istifasını vererek hem partiden hem de milletvekili adaylığından istifa etiğinini duyurdu

ELİF AKYOL TOSUN KİMDİR?

1983 Yalova doğumlu olan Elif Akyol Tosun, ilk, orta ve lise eğitimimi Yalova'da tamamladı. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini bitirdi. 2005 yılında Yalova'da muayenehanesini açan Tosun, 2009'da Özel Atakent Hastanesine geçiş yaptı. 2014 yılının Nisan ayında muayenehanesini kapatan Tosun, evli ve iki çocuk annesi. 2018 yılında İYİ Parti'ye üye olan Tosun, 24 Haziran seçimlerinde Yalova milletvekilliği aday adaylığına başvurdu. Tosun, yapılan yoklama ve genel merkez seçimlerinde Yalova 2. sıra milletvekilliği için uygun görüldü.