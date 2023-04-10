‘Kadim Dostlar’dan Erdoğan’a destek

MilliGörüş Hareketi'nin önde gelen isimlerinin oluşturduğu Kadim Dostlar Grubu İstanbul'da buluştu. Grup toplantı sonunda yayınladığı bildiriyle Başkan Erdoğan'a desteğini açıkladı. Kadim Dostlar Grubu Genel Koordinatörü Yakup Sucuoğlu, "Milli Selamet Partili yıllarda bir nefer olarak aramızda bulunan Erdoğan MSP'nin İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı ve Refah Partisi'nin il başkanlığını yapmıştı. Biz Kadim Dostlar olarak Erdoğan ile yarım asırdan fazla bir zamandır beraber yürüdük ve halen yürümeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın haklı davasından en ufak bir taviz vermediğine şahidiz. Kutlu bir davanın yolcuları olarak yapmış olduğu hizmetlerden dolayı gurur duyuyoruz. PKK ile yakınlaşanlara karşı Reis'in yanındayız" dedi.