Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:
Yüksek teknoloji
ürünü sistemlerle
teçhiz edilmiş TCG Anadolu, Deniz
Kuvvetlerimizin amiral gemisi, donanmamızın
gözbebeği olacak, şanlı ordumuzun
ve bahriyemizin gücüne güç
katacaktır. Taşıyacağı TB-3 Bayraktar
İHA'ları ve Zırhlı Amfibi Hücum Araçları
ile emsallerine göre farklı ve çığır açan
bir konsepte sahip TCG Anadolu, yerli
ve milli savunma sanayiimizin ulaştığı
seviyeyi göstermekte.
75 MİLYAR DOLARLIK DEV BÜTÇE
ŞIMDİ ihale süreci devam eden projelerle birlikte savunma sanayii bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz. Yerli ve milli savunma sanayiindeki dik duruşumuz ve kararlılığımız sayesinde dışa bağımlılığımızı azaltmada oldukça iyi bir seviyeye geldik. Yerlilik oranımızı yüzde 20'den yüzde 80'e çıkarmak tarihi bir başarıdır.
HİÇ ŞÜPHENİZ OLMASIN ÇALIŞACAĞIZ, BAŞARACAĞIZ
Karada, havada, denizde siber alanda güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak karşılamak için daha çok çalışacağız. Ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkarana kadar durmayacak, duraksamayacağız. Mavi Vatan'ın güvenliği, içinde bulunduğu şu kritik süreçte çok daha önem kazanmıştır. Ülkemizin daha güçlü ve caydırıcı bir donanmaya sahip olması için çalışıyoruz. Hiç endişeniz olmasın, çalışacağız ve başaracağız. Türkiye'nin güvenliğinin artık kendi sınırlarının ötesinde başladığı gerçeğini herkes görmelidir.