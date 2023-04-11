Donanmamızın gözbebeği olacak

Yüksek teknolojiürünü sistemlerleteçhiz edilmiş TCG Anadolu, DenizKuvvetlerimizin amiral gemisi, donanmamızıngözbebeği olacak, şanlı ordumuzunve bahriyemizin gücüne güçkatacaktır. Taşıyacağı TB-3 BayraktarİHA'ları ve Zırhlı Amfibi Hücum Araçlarıile emsallerine göre farklı ve çığır açanbir konsepte sahip TCG Anadolu, yerlive milli savunma sanayiimizin ulaştığıseviyeyi göstermekte.ŞIMDİ ihale süreci devam eden projelerle birlikte savunma sanayii bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz. Yerli ve milli savunma sanayiindeki dik duruşumuz ve kararlılığımız sayesinde dışa bağımlılığımızı azaltmada oldukça iyi bir seviyeye geldik. Yerlilik oranımızı yüzde 20'den yüzde 80'e çıkarmak tarihi bir başarıdır.Karada, havada, denizde siber alanda güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak karşılamak için daha çok çalışacağız. Ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkarana kadar durmayacak, duraksamayacağız. Mavi Vatan'ın güvenliği, içinde bulunduğu şu kritik süreçte çok daha önem kazanmıştır. Ülkemizin daha güçlü ve caydırıcı bir donanmaya sahip olması için çalışıyoruz. Hiç endişeniz olmasın, çalışacağız ve başaracağız. Türkiye'nin güvenliğinin artık kendi sınırlarının ötesinde başladığı gerçeğini herkes görmelidir.