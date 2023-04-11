Emine Erdoğan: Bitmeyen bir Türkiye sevdasının öyküsüdür bu

Başkan Erdoğan ile birlikte Ankara Spor Salonu'ndan fotoğraflarını paylaşan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

BİR TÜRKİYE SEVDASININ ÖYKÜSÜ BU

Milletimizin gönlüne giden görünmeyen yolun mimarıdır AK Parti. 21 yıl önce başlayan ve bitmeyen bir Türkiye sevdasının öyküsüdür bu.

AYNI GÜR SESLE YOLA DEVAM

Milletimize hizmet için yola çıkan AK Parti'nin 2023'te de aynı gür sesle yoluna devam edeceğine yürekten inanıyorum. Seçim beyannamemizin ve 28. dönem vekil adaylarımızın hayırlı olmasını diliyorum.

TÜRKİYE YÜZYILI YARIN DEĞİL HEMEN ŞİMDİ

Birlik, beraberlik ve daha güçlü bir gelecek için #TürkiyeYüzyılı, yarın değil hemen şimdi!