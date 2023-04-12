Togg, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’e teslim edildi! Başkan Erdoğan’dan ’Hayırlı olsun’ telefonu

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Togg aracını teslim etmek için Taşkent'te bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar'ı kabul etti.
ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
Görüşmede Mirziyoyev, ikili işbirliğinin mevcut durumundan ve karşılıklı diyaloğun gelişmesinden özel bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek iki ülke arasındaki ticaret hacminin istikrarlı bir şekilde arttığını, öncelikli sektörlerde bir dizi büyük yatırım projelerinin ortaklaşa hayata geçirildiğini ve ülkeler arasında düzenli hava seferlerinin arttığını vurguladı.
Otomotiv sektörü de dahil ortak projelerin ve endüstriyel işbirliğinin geliştirilmesi için tarafların geniş fırsatlara sahip olduğu vurgulan görüşmede, Yüksek Düzeyli Stratejik Ortaklık Konseyi'nin bir sonraki toplantısı için hazırlık, ortak projelerden oluşan bir portföyün oluşturulması ve uzun vadeli ortak sanayi programının kabul edilmesi gibi konular gözden geçirildi.
MİRZİYOYEV, TOGG'UN DİREKSİYONUNA GEÇEREK ŞEHİR TURU ATTI
Görüşmenin ardından Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde Togg'un teslim töreni gerçekleştirildi.
Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Kamilhan Süleyman Yazıcı, Bekir Cem Köksal, Murat Yalçıntaş ve Serkan Öztürk ile Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar katıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN MİRZİYOYEV İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkileri ele alındı.
Başkan Erdoğan, görüşmede, Togg aracını teslim alan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Türk dünyası olarak, bütünlük içerisinde, hep birlikte çok daha ileri noktalara ulaşacaklarına inandığını belirten Erdoğan, Türkiye-Özbekistan arasındaki güçlü işbirliğinin bu anlayışın temel sütunlarından biri olduğunu ifade etti.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ise Togg hediyesi için Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin her alanda olduğu gibi sanayi alanında da sergilediği atılımın çok değerli olduğunu belirten Mirziyoyev, Togg'un Türkiye ile Türk dünyasının başarısı olarak kayıtlara geçeceğini vurguladı.