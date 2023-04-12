Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan: Aşamayacağımız zorluk, saramayacağımız yara yok
Giriş Tarihi: 12.4.2023 23:02

Emine Erdoğan: Aşamayacağımız zorluk, saramayacağımız yara yok

Depremzedelerle bir araya geldiği iftar programı sonrasında konuşan Emine Erdoğan, “Kayıplarımızın acısı yüreğimizi yakıyor. Ancak gördük ki, devletimizin gücü ve milletimizin birliği ile aşamayacağımız zorluk, saramayacağımız yara yok.” dedi.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan: Aşamayacağımız zorluk, saramayacağımız yara yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Beştepe'de depremde yardım faaliyetlerinde görev alan belediyeler, arama kurtarma ekipleri ve depremzedeler ile iftar programında bir araya geldi.

"AŞILMAYACAK ZORLUK YOK"
İftar yemeği sonrasında Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Emine Erdoğan, şunları söyledi:
"6 Şubat günü yaşadığımız felaketin yaralarını sararken, kayıplarımızın acısı yüreğimizi yakmaya devam ediyor. Ancak gördük ki, devletimizin gücü ve milletimizin birliği ile aşamayacağımız zorluk, saramayacağımız yara yok."

"YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Asrın felaketinde gece gündüz çalışan personel ve gönüllülere teşekkür eden Emine Erdoğan, "Depremde cansiparene emek veren tüm arama, kurtarma ekiplerimize, devlet kurum ve kuruluşlarımıza, yerel yönetimlerimiz ile gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.

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Emine Erdoğan: Aşamayacağımız zorluk, saramayacağımız yara yok
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