Büyük Türkiye için kolları sıvama vakti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkent Ankara'da metro ağının kilit noktası olan AKM-Gar-Kızılay metro hattının açılış töreninde alanı dolduran on binlere hitap etti.14 Mayıs, Cumhuriyetimizin yeni asrındaki yol haritamızı belirleyecek olması bakımından ayrıca ehemmiyetli. Tek parti faşizmi, terör, kriz dönemlerini bir daha geri gelmemek üzere tarihin derinliklerine hep birlikte gömdük. Şimdi Türkiye Yüzyılı ile güvenli, huzurlu, zengin, güçlü, büyük Türkiye'nin inşası için kolları sıvama vaktidir. 14 Mayıs'ta geleceğimize sahip çıkıyor muyuz? 14 Mayıs'ta kazanımlarımızı daha da ileri taşıyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Bunların hepsini sandığa gömeceğiz.Ankara'da son dönemde hayata geçirilen metro yatırımlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız vasıtasıyla inşa ettik. İstanbul'da da benzer durum yaşanıyor. Bu şehirlerin belediye başkanları kendi şehirlerine hizmet etmek yerine başka hayaller, başka hevesler peşinde koşuyor ama biz ülkemizin tüm şehirlerini asla sahipsiz bırakmadık, bırakmayacağız.PKK Yedili Masa'ya desteğini Kandil'den açıklıyor. Dağdan masada arıza çıkaranlara ayar veriliyor. Seçimden sonra ne yapacaklarını da anlatıyorlar. Neymiş Selo'yu bırakacaklarmış. Neymiş teröristbaşını bırakacaklarmış, ne kadar içeride hukuken tutuklu ya da mahkûm olanlar varsa bunları da bırakacaklarmış. Yetmedi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı da kaldıracaklarmış. Eşek vezir olmuş, katır silahtar. Kandil'den talimatla yol yürüyorlar. Hangi maskeyi takarlarsa taksınlar niyetlerini saklayamazlar. Milletimizin uğruna bedeller ödeyerek elde ettiği kazanımların 3-5 muhterisin heba etmesine göz yummayacağız. Bizi beğenmeyip ayrı parti kuranlar Yedili Masa'nın dolgu malzemesi oldu. CHP listelerinden sıraya girdiler.Biz heyecanla geleceğimize bakarken birileri de Türkiye'yi yeniden 50 yıl öncesine döndürmenin hesaplarını yapıyor. Bay bay Kemal'in başka yapacağı iş yok. Bay bay Kemal, terör örgütünün parlamentodaki uzantısıyla neden partisinde değil de parlamentoda görüşme yaptı? Şimdi partilerinin isimlerini de değiştirdiler. Yeni bir isimle ortaya çıktılar.Gençlerimizi sapkın akımların mezesi yapmaya çalışanlar var Millet İttifakı denen zilletin LGBT diye bir derdi var. İP'i de, Saadet'i de, nereye Deva'ysa bilmiyorum DEVA'sı da bunlardan ses var mı? Yok. Çünkü bunlar ne milli ne de yerli. Erkek ve kız evlatlarımıza göz diken muhalefetin yanında saf tutmuşlar.Son iki ayda istismar edilmedik kavram, ayaklar altına alınmadık değer bırakmadılar. 35 gün kaldı. Yedili Masa'nın etrafındaki her bir parti, kırmızı çizgilerini bir kenara bırakıp çiğneyip geçti.Millete umut diye pazarladıkları masayı kumar masası, noter masası dediler, tekmelediler. Sonra tıpış tıpış masaya dönüp tekrar oturdular. İyi Parti sen ne iş yapıyorsun? Hani sen milliyetçiydin, milliydin? CHP'ye yöneltmedik itham bırakmayanlar Kılıçdaroğlu'na sarıldılar.FETÖ tüm mensuplarıyla Yedili Masa'nın fedailiğine soyunmuş durumda. Cezaevinden çıkarma, kamuya alma sözü veriyor. Hesap sorma tehditlerinde bulunuyor. Masada kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Yavrular var ya 'Diyanet'i kapatacağız' diyorlar ya. Siz ne işe yarıyorsunuz, niye orada varsınız?AKM-Gar-Kızılay metro hattı sayesinde Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımı sağlandı. Gar İstasyonu aracılığıyla vatandaşlar, YHT garına ulaşacak, yine aynı istasyon sayesinde Başkentray ve Ankaray'a aktarma yapabilecek. Adliye İstasyonu'ndan da M1 hattına yani Başkentray'a aktarma sağlanabilecek. Kızılay'dan Batıkent, Çayyolu ve Ankaray metro hatlarına aktarma mümkün olacak.