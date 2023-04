Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir 1'inci Bölge 1'inci sıra milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir milletvekilleri aday tanıtım toplantısına katılmak üzere kente geldi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda konuşan Bakan Kasapoğlu, "Güzel İzmir'deyiz. Güzel bir hava ve güzel bir başlangıç. Hep birlikte 'Bismillah' diyoruz. İzmir için, Türkiye için, 'Türkiye Yüzyılı' için 'hemen şimdi' diyoruz. Gençlik için, kadınlar, engelliler için, 85 milyon için 'hemen şimdi' diyoruz. Bu başlangıcımız. Ülkemiz için, milletimiz için, insanlık için hayırlı olsun. İnşallah el ele, omuz omuza, millet olarak daha aydınlık, daha güçlü, yarınlara, yürüyüşümüze 14 Mayıs sabahı, 15 Mayıs günü çok farklı bir başlangıç yapacağız. İnşallah ülkemizin iddiasını daha yukarılara taşıma yolunda birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi en üst seviyede tutarak iddiamız ile yarınlara yürüyeceğiz. Başlangıcımız hayırlı olsun. İnşallah biraz sonra İzmir birinci ve ikinci bölge adaylarımız ile milletimizin huzuruna çıkacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, sağ olun var olun" dedi.

TOGG İLE GİTTİ

Daha sonra kendisini karşılamaya gelenler ile fotoğraf çektiren Kasapoğlu'na; Manisa Kulalı olmasına ithafen üzerinde TOGG amblemi bulunan, Kula grisi renginde dokuma halı hediye edildi. Kasapoğlu, ardından eşi Ayşe Betül Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile yerli otomobil TOGG'a binerek, tanıtım toplantısının yapılacağı otele hareket etti.

AZERBEYCANLI MİLLETVEKİLLERİ DE KATILDI

Balçova ilçesinde gerçekleştirilen toplantıya Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, mevcut milletvekilleri, milletvekili adayları, Azerbaycanlı milletvekilleri, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Programda konuşan Bakan Kasapoğlu, "İzmir'in yanındayız. Bugün hep birlikte, yeni bir başlangıç yapıyoruz. Beraberce 'Bismillah' diyoruz. Bu ülkenin gençlerinin, bu ülkenin kadınlarının, hiçbir ayrım gözetmeksizin kılığına, kıyafetine, ideolojisine bakmaksızın, 85 milyonu kucaklamak için 'Bismillah' diyoruz. 85 milyonun kardeşliğini, bu vatanın, milletin bölünmez bütünlüğünü ilelebet payidar kılmak için 'Bismillah' diyoruz. 30 ilçesiyle, mahalleleriyle, sokaklarıyla İzmir'in yanındayız. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın" dedi.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÖNCÜLÜĞÜNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, 21 yıl önce, yeni bir dönem başladığını belirten Bakan Kasapoğlu, "Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın' dedik. Cumhurbaşkanımızın engin vizyonuyla o ışıklar insanlığı aydınlattı. 21 yıllık süreçte sanayiden teknolojiye, teknolojiden sağlığa, sağlıktan spora kadar her alanda pek çok açılımı gerçekleştirdik. Birilerinin hayal dahi edemeyecekleri yatırımları el ele omuz omuza bu aziz milletin emrine amade kıldık. 14 Mayıs'ta da bu millet dünyaya öyle güçlü bir mesajla haykıracak ki, Türkiye'de 21 yıl önce yakılan bu ışık, çok farklı bir şekilde tüm insanlığa aydınlık olmaya, umut vermeye devam edecek. 21 yıllık süreçte bugünlere kadar bu davayı omzunda taşıyan, bu dava için canıyla, malıyla, tüm varlığıyla, özveriyle alın teri döken tüm teşkilat mensuplarını minnetle selamlıyorum. 'Ya Allah Bismillah' dediğimiz bu süreçte, dünyada eşi benzeri olmayan dava mensuplarıyla yeni bir destanı yazmanın inancı içerisindeyiz. Bugün, İzmir olarak yeni bir başlangıç yapıyoruz. Türkiye'deki adalet anlayışını, istikrarı, gelişimi el birliğiyle daha üst çıtalara taşımak için yeni bir başlangıç yapıyoruz. İzmir milli mücadelenin, gençliğin, sporun, sanayinin sembol şehri olarak 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönem başkanlığına en güçlü şekilde 'evet' diyecek. 14 Mayıs'ta bugüne kadarki hizmet çıtamızı yükseltmek adına Cumhur İttifakı'mızı rekor oyla işbaşına getireceğiz. 30 günlük bir süreç var. Bu 30 gün boyunca siz değerli dava arkadaşlarımızla el ele vereceğiz. İzmir'de girilmedik ev, gönül bırakmayacağız. Bu AK davayı herkese anlatacağız. Herkesin gönlüne, yüreğine dokunacağız. Bu gönül fethini hep birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

İZMİR'E EN GENÇ LİSTEYLE GELDİK

İzmir'deki milletvekili aday listesinde yer alan gençlere değinen Bakan Kasapoğlu, "İzmir'e en genç listeyle geldik. Hamdolsun, işte bu, gençliğe verilen gerçek değerin en somut, en samimi örneğidir. Birileri gibi biz gençleri sınıflara ayırmayız. Biz gençlerle beraber yürürüz. Onlarla karar alır, gençlerle uygularız. Güzel İzmir'in en genç kadroyla emrine amadeyiz. Kaybedecek zamanımız yok. İzmir için hemen şimdi. Türkiye için hemen şimdi. İnşallah yolumuz açık, bahtımız açık. Gazamız mübarek olsun" dedi.

14 MAYIS HEM İZMİR HEM TÜRKİYE İÇİN ELZEM BİR VİRAJ

Hamza Dağ da AK Parti'nin sürecini anlatarak, "AK Parti kurulduğu günden beri, hamdolsun beş dönemdir iktidarda var olduk. 25'inci dönemi de sayacak olursak altı dönemi geride bıraktık. Bu kardeşiniz 2006'da gençlik kolları ile AK Parti'de siyasete başladı. Sonra Gençlik Kolları Başkanı olduk. Altı dönem geride kaldı. Bunların dördünün aday tanıtımında aday olarak sizlere hitap etme imkanım oldu. Şimdi dört dönem sonunda Allah'a hamdolsun partimizin üç dönem kuralını sonuna kadar uygulamasını savunarak bugün İzmir teşkilatlarının huzurunda milletvekili adayı olarak bulunmuyorum. Mutlaka eksiğimiz gediğimiz olmuştur ama mümkün olduğunca milletvekilliği vazifemde teşkilatımızın ve İzmir'in taleplerini ve isteklerini yerine getirme konusunda sonuna kadar mücadele ettim. İnşallah yepyeni başlangıçların arifesindeyiz. 14 Mayıs virajı hem İzmir hem Türkiye için çok elzem bir virajdır. Bu virajı hep birlikte almak ve ileriye dönük, daha iyi hedefleri ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Bugüne kadar bir aday ve vekil olarak nasıl sahada canla başla uğraş vermişsek, bundan sonra da yine hem seçim döneminde hem de kampanyadan sonra, yine Ödemiş'in, Kiraz'ın köylerinde, mahallelerde beraber olacağız. Yine insanlarımızın bizden taleplerini aynı şekilde karşılamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

TERÖR ÖRGÜTÜ 7'Lİ KOALİSYONU DESTEKLİYOR

Öte yandan Dağ, "Birbirinden güzel belediye başkanlarımız var. Her biri vazifesini en iyi şekilde yapmaya gayret ediyor. Her 2 bölgede 14 tane birbirinden kıymetli sahada çalışmalar yürütecek adayımız, bugünkü durumdan çok daha ileri noktaya götürecek şekilde katkıyı sağlayacaktır. İzmir'in her sokağında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da izimiz olması gerekiyor. Bu dönemde birileri 14 Mayıs'a ne kadar önem verdiğini her gün yaptıkları açıklamalarla dile getiriyorlar. Neredeyse her gün terör örgütü mensupları tarafından açıklama yapıldığını görüyoruz. 40 bin insanımızı şehit eden birçok istikrarsızlığa sebebiyet veren bu terör örgütü elebaşları Millet İttifakı'na, 7'li koalisyona olan desteğini sürekli ifade ediyorlar. 7'li koalisyon içinden Cumhurbaşkanı adayı ya da yetkilileri, 'Siz kimsiniz? Bu konuda sizin açıklama yapmaya hakkınız yok. Kandil'i başınıza yıkarız' lafını hiç duydunuz mu? Duymadınız. Söyleyemezler. Siyasi uzantısı partiye bakıyorsunuz, 14 Mayıs'tan sonrasını Öcalan'a özgürlük olarak ifade ediyor. Kimden medet umdukları belli. Medet umulanlar bir laf dahi söyleyebiliyorlar mı? Vatansever şehir, demokrasi şehri, Kuvayimilliye şehri İzmir, bu seçimde sizi sandığa gömecek. Siz 15 Mayıs'tan sonra nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz? Siz Türkiye için kaos vadediyorsunuz ama biz buna fırsat vermeyeceğiz" dedi.

BİZ BU FİLMİ İZMİR'DE YAŞADIK

Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün CHP'liler Mehmet Ali Çelebi'ye laf söylerken bir dönüp baksınlar. Kendileri kimlerle beraber? Biz bu filmi İzmir'de yaşadık. Yerel seçim öncesi Kocaoğlu dedi ki, 'İzmir üzerinde tehlikeli bir oyun oynanıyor.' Kendisine, 'Çık açıkla' diye çağrıda bulunduk. Bugün belediyeden çalışanlardan yüzlerce şikayet alıyoruz belediye kadrolarının birtakım örgütlere peşkeş çekildiğine dair. Size bunu bu ülkede yaptırmayız. Bu millet size bunu yaptırmaz. 14 Mayıs günü buradaki en doğru cevabı bu millet size verecektir. Çok önemli ve kritik bir seçime gidiyoruz. Dünya ciddi bir istikrarsızlık sürecinden geçiyor."

YENİ BİR SOLUK, HEYECAN

İzmir'de 2'nci Bölge ilk sıradan milletvekili adayı olan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "Bugün hep birlikte yeni bir soluk, heyecanla İzmir için hemen şimdi diyerek buluştuk. Bugün bir kez daha yeni bir zafer yolunu birlikte yürümek için buluştuk. 13 yıl olmuş buradaki çoğu kişiyle, büyüğümüzle, ailemizden çok beraber olduk ve mücadele ettik. Başka siyasi partilerde gözükmeyen bir bağ bu. Siyasete başladığım ilk günü unutamıyorum. Hamza Dağ, bize temiz siyaseti, ahlaklı siyaseti öğretti. Çok çalışacağıma, asla sizleri mahcup etmeyeceğime söz veriyorum. Bu teşkilata duyduğum sorumluluğu, gençliğimin tüm enerjisiyle harcayacağım. Biz birlikte güçlüyüz. 14 Mayıs'ta bu gücümüzle, birlikteliğimizle hep birlikte başaracağız. Biz bu kadar birlik ve beraberlik içindeyken karşımızdakilerin durumunu da tüm milletimiz görüyor. Onlar kuru hesapların, hırsların, ihtirasların peşinde. Bu memlekete söyleyecekleri en ufak bir şey yok. Türkiye'de terörist aklama partisi hangisi diye sorsak karşımıza CHP çıkıyor. Türkiye'de terörün uzantısı iki parti var. Birisi HDP, diğeri CHP'dir. İzmir'i çantada keklik görüyorlar. 'Ceketimizi koysak alırız' gibi travmatik bir duygu içerisindeler. Yazıklar olsun. 7'li koalisyon seçmen iradesine ipotek koyarak bir neticeye ulaşacağını düşünüyor. Asıl olarak rüyalarından uyanmaları 14 Mayıs gecesi Cumhurbaşkanımızın hitabını balkonda dinlediklerinde olacak" diye konuştu.

AZERBAYCAN HALKI TÜRKİYE'NİN YANINDA

Azerbaycan milletvekilleri adına konuşma yapan Azerbaycan Milli Meclisi'nin 6'ncı Dönem Milletvekili Ehliman Emiraslanov, Türkiye'de yaşanan depreme değinerek, "Depremin ilk saatlerinden beri Azerbaycan halkı Türkiye'nin yanında oldu. Azerbaycanlılar kardeşlerinin yanında olmak, onlara sahip çıkmak istediler. Türkiye ve Azerbaycan artık bir yumruktur, bir yürektir. Bugün dünyada Azerbaycan ve Türkiye kadar birbirine yakın, kardeş bir ülke görmek mümkün değil. Bu nedenle Türkiye'nin kederi de sevinci de Azerbaycan'ın kederi, sevincidir. Azerbaycan'ın en ağır günlerinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanında oldu" dedi.

AK PARTI 15 SEÇİMDEN YÜZÜNÜN AKIYLA ÇIKTI

AK Parti'nin 21 yıldır 15 seçim ve halk oylamasından yüzünün akıyla çıktığını belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da "Çünkü AK Parti; geçmişten aldığı ilhamı geleceğin ihyası için harekete geçirmeyi bilmiştir. Milleti yeniden siyasetin ve hizmetin öznesi yapmıştır. Vesayete 'dur' demiş, bölgede ve dünyada güçlü Türkiye'nin tesisini başlatmıştır. Çünkü AK Parti; hayali gerçek kılmak, verilen sözü fiiliyata çevirmekte hep bir yol bulmuştur. Çünkü AK Parti; milletle arasında güveni, icraatlarında istikrarı daha yolun başında sağlamıştır" diye konuştu.

HEPSİNİN ELİNDE NALINCI KESERİ VAR

İzmir'i çeyrek asırdır yöneten CHP'nin sadece kendi başına tuttuğu bir şemsiyesi olduğunu ileri süren Saygılı, "Hepsinin elinde bir nalıncı keseri var. Ne Türkiye, ne arka sıradakiler, ne de bu şehir umurlarında. İdeoloji siyaseti, algı siyasetiyle top çevirmeye alışmışlar. Milletimiz, kimin eğri, kimin doğru, kimin fırsatçı, kimin iyi niyetli, kimin çalışkan, kimin gösteri ustası olduğunu görüyor. 15 Mayıs'ta eğriler, fırsatçılar ve gösteri ustaları gerekli cevabı alacak. Cumhur İttifakı yine tarih yazacak. İzmirliler, gönül rahatlığıyla, asla tereddüt etmeden kendilerini temsil etmesi için bu kadroya 'evet' diyecektir. Çünkü, bu kadro icraatin ve millete hizmetin tek adresi AK Parti'nin adayıdır. Adaylarımıza dil uzatan devşirmecilere bakalım bir de. Kimi, Cumhuriyet'e ve partisini kuran Atatürk'e 'Irkçı' diyor; kimi, terörle mücadelenin karşısında duruyor; kimisi de 'PKK terör örgütü değildir' diyor. Bir şehit yakınına küfredeni birinci sıradan aday yapan bir ittifak, ancak şer ittifakıdır" ifadelerini kullandı. Öte yandan İzmirlilerin feraset sahibi olduğunu söyleyen Saygılı, "İzmir; kendisini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tek izcisi olduğunu, Cumhuriyet'in tek bekçisi sananların maskesini 14 Mayıs'ta düşürecektir. İzmir bugüne kadar gördüğü 'Ne yaparsak yapalım oyunu alırız' muamelesine 'Dur' diyecektir. İzmir; mührünü, kendisine hizmet olarak dönecek seçenekten, AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan sözünün eri Recep Tayyip Erdoğan'dan yana vuracaktır" dedi.