AK Partili Hızal’dan, Büyükşehir Meclisi’nde CHP’lilere HDP’li Önder çıkışı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı 3. Bileşimi'nde, İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal'ın konuşması damga vurdu. AK Partili Hızal, 2022 yılında, geçen 24 yılda olduğu gibi CHP yönetiminin İzmir'i yönetemediğine vurgu yaptığı konuşmasının son bölümünde, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir İktisat Kongresi'ne katılan HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in Atatürk ve Cumhuriyet ile ilgili sözleri hatırlattı.

VERDİĞİNİZ SÖZLERİ YERİNE GETİREMEDİNİZ

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, ''Verdiğiniz sözleri bir türlü yerine getiremediniz. İzmir'in sorunlarını ortadan kaldırmak için herhangi bir faaliyet içine giremediniz. Finansal açından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni iflasa sürüklediniz. Malesef burada Seferihisar'ın büyük örneğini görüyoruz. Maalesef Seferihisar'ı İzmir Büyükşehir Belediyesi kurtarmaya çalışıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni kurtaramayacaksınız. O da bize nasip olacak 2024'ten sonra, hiç endişelenmeyin. Tüm bunları yapamadığınız için Tunç başkan gündem olmak zorunda. İzmir'in kurtuluşun 100 yılını bir sanatçının konserine indirgemiş. Günlerce bu konseri konuşmuş. O gün sahneye çıkmış, kendisinin ifadesi ile söylüyorum, ilkokul tarih bilgisi ile tarihi şahsiyetleri bir tarihçi edasıyla vatan haini ilan etmiş ve Atatürk'ün arkasına sığınmış. Aynı kişi bu kez ne yapmış kendi finansını iflasa sürükleyen, kendi iktisadını iflasa sürükleyen, bu sefer İktisat Kongresi düzenlemiş. Ama İktisat Kongresinde, kuruluşun ve kurtuluşun kent olan İzmir'de, 100 yıllık Cumhuriyetle hesaplaşacağız diyenlerin sözcülerini buraya çıkartıp, Mustafa Kemal Atatürk'e rüşvetçi suçlamasında bulundunuz. Bunu siz yaptınız.'' dedi.

ELEŞTİRİLERE DAYANAMADILAR

CHP'li meclis üyeleri, masalara sert bir şekilde masaya vurmaya başlayarak, AK Partili Hızal'ı konuşturmamak için gürültü yaptılar. Sözlerine devam eden Özgür Hızal masalara vuran CHP'li meclis üyelerine, ''Demokrasi anlayışınız bu. O gün alkışlamayacaktınız, o gün masalara vuracaktınız. Yazık, gerçekten çok yazık.'' İfadelerini kullandı.