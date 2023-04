Bakan Varank: Türkiye devrimlere öncülük ediyor

"TÜRKİYE'Yİ KRİTİK TEKNOLOJİLERİN PAZARI DEĞİL ÜRETİCİSİ YAPACAĞIZ"

Varank, 20 yılda Bursa'ya yapılan hizmetlere dikkati çekerek, AK Parti hükümetleri olarak bu güce güç katmak için ellerinden geleni yaptıklarını aktardı.

Son 20 yılda adaletten sosyal hizmetlere, enerjiden çevreye, sağlıktan sanayiye Bursa'da 175 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarının altını çizen Varank, şöyle devam etti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak, Bakanlık dönemimde en sık ziyaret ettiğim şehirlerin başında Bursa geliyor. Bursa'da planlı sanayileşmeyi destekleyerek istihdamın önünü açtık. Son 20 yılda OSB sayısını 9'dan 17'ye yükselttik. 200 binden fazla kardeşimiz Bursa'daki OSB'lerde istihdam ediliyor. 13 sanayi sitesinde 13 binden fazla vatandaşımız evine ekmek götürüyor. 3 endüstri bölgesi kurduk. AR-GE merkezleri ve teknokentler ile Bursa'nın rekabet gücünü artırdık. Bursalı sanayicimize kapımızı her zaman açık tuttuk. Kalkınma Ajansımız ile şehrimizin potansiyelini yükseltecek yatırımlar yaptık. Bu şehrin her ilçesinde, her mahallesinde, her köyünde hizmetlerimiz var. Biz Bursa'yı hiçbir zaman yalnız bırakmadık, Bursa da bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı.

Şimdi sanayiden tarıma, spordan sağlığa bugüne kadar Bursa'ya kazandırdıklarımızın üstüne yenilerini katmanın heyecanı içindeyiz. Bursa için yeni hedeflerimiz, yeni hayallerimiz var. Togg gibi bir markayı çıkaran Bursa sanayisi daha büyük hedeflere koşmayı hak ediyor. Bizim bir mottomuz var: Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı değil üreticisi yapacağız. İşte bu yolda Bursa'yı Milli Teknoloji Hamlesi'nin başkenti yapmak için gayret etmeye devam edeceğiz. Buradan daha nice Togg gibi markalar çıkaracağız. Bunun için şehrin ihtiyaçlarını biliyoruz. Mevcut OSB'leri çevreye saygılı, yeşil, yeni nesil OSB'lere dönüştüreceğiz. Togg'un getirdiği ivmeyle, otomotiv dünyasındaki dönüşümün öncüsü bir Bursa hayalini hep birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz."

Bakan Varank, son dönemde Türkiye'nin gururu olan Osmangazi Köprüsü'nün, İstanbul-İzmir Otoyolu gibi projelerin Bursa'nın rekabetçiliğine katkısının büyük olduğunu belirtti.

Yeni lojistik merkez planlamalarıyla kentin potansiyelini artırmasını sağlayacaklarına değinen Varank, "Tüm bunlar yeni ihracat rekorları demek. Tüm bunlar Bursalı gençler için yeni iş imkanları demek. Tüm bunlar güzel Bursa'nın marka değerinin yükselmesi demek. Tabii Bursa başlı başına bir marka şehir. Bu anlamda Bursaspor da bu şehrin en önemli markalarından biri. Bursalıların şehrinin takımıyla nasıl bir bağ kurduğunu çok iyi biliyorum. Bursa'nın spordaki marka değerini yükseltmek için de inşallah çabamızı sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"LİDER İŞ BAŞINDA BELLİ OLUR"

Eser ve hizmet siyaseti vurgusu yapan Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim siyasetimizin adı eser siyaseti, bizim siyasetimizin adı hizmet siyaseti. Birileri komplolara, türlü türlü tuzaklara, gizli açık operasyonlara yeltense de biz bir yandan onlarla mücadele edip diğer yandan hedeflerimize yürümeye 21 yıl boyunca devam ettik. Eser ve hizmet siyasetinden asla taviz vermedik. Bir yandan hızlı trenleri, köprüleri, duble yolları, Avrupa'nın en büyük havalimanını, şehir hastanelerini, tünelleri ve daha nice hizmetleri ülkemize kazandırdık. Diğer yandan da türlü vesayet odaklarıyla, terör örgütleriyle, içerden ve dışardan saldırılarla göğüs göğse mücadele ettik. Bir yandan Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Karabağ'da bağımsızlığımızı savunduk, diğer yandan ülkemizin dört bir yanına hizmet götürmekten geri durmadık. Yılmadık, bir mücadeleyi diğerine tercih etmedik. Güçlü olmak için, namerde muhtaç kalmamak için 'milli' dedik, 'yerli' dedik. Savunma sanayinden otomotive, enerjiden sağlığa her alanda 20 yıl önce hayal dahi edilemeyen adımlar attık.

Milli Teknoloji Hamlemizin parlayan yıldızları Togg otomobiliyle, Bayraktar SİHA'lar ile gurur duymayan tek bir vatandaşımız var mı bu salonda? Yok. Bugün Türk SİHA'ları dünyanın önde gelen gazetelerinin manşetlerini süslüyor. Başka ülkelerde bizim SİHA'larımız üstüne şarkılar yazılıyor. Eskiden yaşanan devrimleri uzaktan seyreden Türkiye, bugün yaşanan devrimlere öncülük ediyor. Daha birkaç gün önce dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu ordumuza teslim ettik. Tüm bunlar isimsiz kahramanların emekleriyle hayata geçiyor ama bunların hayal olarak kalmamasını sağlayan tek bir şey var o da liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın her alanda ortaya koyduğu çelikten iradesi. Emin olun onun iradesi olmasa, yakaladığımız tüm bu başarılar sadece birer hayal olarak kalırdı. O yüzden ne diyoruz? Kumar masalarından lider çıkmaz. Lider iş başında belli olur."

"KAOS VADEDEN KOALİSYONUNUN GERÇEK YÜZÜNÜ MİLLETİMİZE İYİ ANLATMAMIZ LAZIM"

Varank, Rusya-Ukrayna savaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği sayesinde dünyanın tahıl krizinden kurtulduğunu anımsattı.

Bu liderliği Erdoğan'dan başka yapabilecek kimsenin olmadığını ifade eden Varank, şunları kaydetti:

"Allah korusun, böyle bir savaşta 7'li koalisyonun yönetimde olduğunu düşünün; Türkiye'nin hali ne olurdu? Kendi aralarında anlaşıp karar alana kadar Türkiye'yi ateş çemberinin içine atarlardı. Tahıl krizini çözmek için üretebildikleri tek formül herhalde Rusya ile Ukrayna'ya cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif etmek olurdu. Ancak kara mizahın konusu olabilecek bu kaos koalisyonuna ülkeyi teslim etmemek için sadece bu örnek bile yeterli. İşte bu yüzden çok çalışmamız, Türkiye'ye kaos vadeden koalisyonunun gerçek yüzünü milletimize iyi anlatmamız lazım. Önümüzde bir ay var. Vaktimiz dar, hedefimiz büyük. Bursa'da çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacağız.

Bursa'nın sadece bir vekil adayı olarak değil, bu şehre hizmeti geçmiş olan, bu şehre eserler kazandırmış Bursa'nın bir evladı olarak ben de bütün enerjimi Allah'ın izniyle bu şehre vereceğim. Benim için de artık dönel kavşağın adı 'baba'dır. Artık en sevdiğim pide 'cantık'tır. Ben de artık Heykel'e gitmeyecek, Heykel'e çıkacağım. Bu şehrin her semtinde Bursalı bir kardeşiniz olarak beni göreceksiniz ve inşallah Togg otomobilimizle bu şehrin sokaklarında hep beraber dolanacağız. İnanıyorum ki Bursalılar da bizi bağırlarına basacak. Ben bu yolda tüm teşkilat mensuplarımıza, tüm milletvekili adayı arkadaşlarıma Rabb'imden muvaffakiyetler diliyorum."