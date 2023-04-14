Balkan coğrafyasından Erdoğan’a tam destek

EVLAD-I Fatihan olarak nitelendirilen Balkan coğrafyasından temsilciler Başkan Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına desteklerini açıklamak için Türkiye'ye geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi ziyaret eden grup basın açıklaması yaptı.Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte, uluslararası bir etkiye sahip olduğunu kanıtladı. Bu sadece Türkiye'yi değil tüm Balkanlar'ı ilgilendiriyor.Türkiye ne kadar güçlü olursa Balkanlar'a o kadar yardımcı olacaktır. Türkiye'de istikrarın devamını temenni etmekteyiz. AK Parti döneminde Balkanlar'a, Türkiye'nin çok ciddi desteği olmuştur. Yurtdışına çıktığınızda Türkiye'nin gücünü açıkça görebilirsiniz.100 yılda göremediklerimizi 20 yılda gördük. Biz o zor coğrafyada yaşarken, bir istediysek ana devletimizden iki aldık. Biz Rumeli insanı olarak müteşekkiriz. Ana devletinizin bekası önemli. Bu yüzden seçimler, Türkiye için ne kadar önemliyse Balkanlar için de önemli. Erdoğan Balkanlar'a her türlü desteği vermiştir.Balkanlar'dan İstanbul'a gelen misafirlere teşekkür ederim. Bu kardeşlik bu coğrafyada devam edecek. Türkiye'nin kalbi sınırları Bosna'dan, Üsküp'ten başlar. Bu bizim yaklaşımımız. 85 milyon vatandaşımızla bağımız nasılsa, Balkan coğrafyasındaki kardeşlerimizle aynıdır. Rumeli heyetinde Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ, Arnavutluk ve Batı Trakya'dan temsilciler bulundu.