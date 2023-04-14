Batırdığınız İETT otobüsleriyle gideceksiniz

İBB Meclisi'nin nisan ayı olağan toplantısında konuşan İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, İETT Genel Müdürlüğü'nün çöküşünü fotoğraf ve rakamlarla ortaya koydu. 2018 yılında 80 milyon TL olan bütçe açığının 2022 yılında yüzde 2 bin 700 artarak 2.2 milyara çıktığını söyleyen Özdemir, AK Parti döneminde üretilen otonom araçlarla ilgili de CHP'li İBB yönetimine. "Otonom araçları Nuri Demirağ'ların, Vecihi Hürkuş'ların devrim otomobillerinin kaderine terk ettiniz" şeklinde eleştiri yöneltti.İETT'ye yönelik 300 bini geçen şikayet olduğunu aktaran Özdemir, "Zaten yönetemiyorsunuz bir de her taraftan saatlerce gelmeyen İETT otobüslerinden bahsediliyor. 'Geliyor gelmekte olan' diye bir sözünüz var ya gerçekten geliyor. Kazalar, yolda kalmalar ve şikayetler geliyor" dedi. İETT'nin mali durumunu gösteren rakamları da paylaşan Özdemir, "2018 yılında 80 milyon TL bütçe açığı vermiştik.Ama şimdi ise açığı yüzde 2 bin 700 büyüterek 2.2 milyar yapan bir İBB'den bahsediyoruz. Aynı dönemde 315 milyon olan borçlanma şimdi 1 milyar 135 milyon olurken 395 milyonluk finansman açığı da 3 milyar 335 milyona ulaştı. Borç stoğunda 5 milyar sınır. İETT'nin borçlanması sınırını aşarak 7 milyar oldu. Artık borçlanmak isteseniz bile borçlanamıyorsunuz" diye konuştu. Muhalefet partilerinin meclis üyelerinin itirazları üzerine Özdemir, şunları söyledi: "Kıymetli İstanbullular bu tablo sizi asla ürkütmesin. Biz nasıl bu şehri 1994'te susuzluktan, çöpten, çamurdan ve çukurdan kurtardıysak, içine düştüğümüz bu durumdan da 2024'te AK Parti olarak yine bizler kurtaracağız. Buradan CHP'li İBB yönetimine sesleniyorum. 94'te sizleri nasıl İSKİ skandallarıyla gönderdiysek, 2024'te de İETT skandallarıyla, İETT otobüsleriyle sizleri göndereceğiz."İstanbulBüyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi 2022 yılı denetim raporu tamamlandı. Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar tarafından açıklanan raporda İETT'nin içler acısı hali gözler önüne serildi. Her gün kaza, yanma ve yolda kalma olaylarıyla gündem olan İstanbul'un toplu taşıma araçlarında rapora göre 2019 yılında 140 bin 874 adet, 2021 yılında 157 bin 902 adet, 2022 yılında 247 bin 549 adet olmak üzere 4 yıl içerisinde toplam 679 bin 706 arızanın kayıt altına alındığı ortaya çıktı. Arıza sayısında 2022 yılında 2019'a göre yüzde 56,77 artış yaşandığı görüldü. Raporda ayrıca 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılları içerisinde 214 toplu ulaşım aracının devrinin gerçekleştirildiği veya hurdaya ayrıldığı tespit edildi.SABAH