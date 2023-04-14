Konutlar yükseliyor! Depremzedelerin konutlarına kavuşması için gece-gündüz çalışıyorlar

Türkiye'yi yasa boğan depremin can kayıpları ve yıkımlara yol açtığı Adana'da TOKİ kalıcı konutlar için çalışmaları hızla sürüyor. Yaklaşık 3 hafta önce çalışmaların başladığı merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 blok ve 590 daireden oluşan projede, inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor. Projede bir bloğun kaba inşaatı yüzde 75 seviyesine gelirken, diğer bloklar için çalışmalara kısa sürede başlanacağı öğrenildi.

BİR YILDAN ÖNCE TESLİM EDİLECEK

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Ceyhan, Şambayadı ve Buruk için ihale süreçleri tamamlandı. Binaların tamamlanma süreleri 1 yıl. Ancak firmalarımız depremzedelerimizi daha fazla mağdur etmemek için çok hızlı çalışıyor. 6 ayda yüzde 85-90 oranına gelmeyi planlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 1 yıl dolmadan konutları teslim etmek için gece-gündüz ve canla, başla çalışılıyor" diye konuştu.