CHP’deki liste krizinde ikinci perde: ‘Kürdistan diyenle nasıl bir olacağız’

CHP'deki liste savaşında her geçen gün yeni bir perde açılıyor. Son olarak Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, zehir zemberek bir açıklamayla CHP yönetimine yüklendi. Bozkurt, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler için CHP tarafından YSK'ya sunulan listelerle ilgili sert konuştu. CHP listelerinde yer alan bazı isimlerin rahatsızlık oluşturduğunu belirten Bozkurt, "'Kemalizm ırkçılıktır' diyenler liste başı oldu. Anayasa'nın ilk 4 maddesini tartışacakla, bayrakla sorunu olanla, Kürdistan diyenle nasıl bir olacağız biz? Ben 'Kemalizm ırkçıdır, faşisttir' diyen insanların Meclis'e girmesini istemem" dedi.