Demirtaş ve Yüksekdağ’a ağır müebbet istemi

KOBANİ'Yİ bahane ederek 6-8 Ekim 2014 tarihinde halkın sokaklara dökülmesi ve şiddet olaylarında onlarca insanın öldürülmesi ile ilgili eylemlere ilişkin 36 siyasetçinin yargılandığı davada esas hakkında mütalaa açıklandı. Savcı, eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında olduğu 36 sanığın en az bir defa olmak üzere ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Ağırlaştırılmış müebbet istenen isimler arasında HDP eş genel başkanlarının yanı sıra Yeşil Sol Partisi İstanbul adayı Sırrı Süreyya Önder, eski HDP milletvekili Altan Tan, Ayhan Bilgen, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de bulunuyor. D