Ekip gece-gündüz çalışıyor yeni konutlar yükseliyor

ahramanmaraşmerkezli depremlerde yıkımın gerçekleştiği iller arasında yer alan Adana'da, Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) yaklaşık 3 hafta önce çalışmalar başlatıldı. Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 blok ve 590 daireden oluşan projede, inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor. Projede bir bloğun kaba inşaatı yüzde 75 seviyesine gelirken, diğer bloklar için çalışmalara kısa sürede başlanacağı öğrenildi. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi 1 yıl dolmadan konutları teslim etmek için ekipler gece-gündüz çalışıyor" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, kentte acil yıkılacak ve yıkık bina sayısının 11 bin 808 olduğuna işaret ederek, "Bu sayının 9 bin 970'i yani yüzde 84.43'ü yıkıldı veya enkaz olarak alındı, yerine taşındı" dedi.