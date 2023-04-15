Gelin, özgürlükçü yeni bir anayasa yapalım

Deprem bölgesine ziyaretlerini sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Diyarbakır'da "Deprem Konutları Temel Atma ve 1432 Konut ile 17 Dükkân Anahtar Teslim Töreni" ile Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesi'nin açılış törenine katıldı. Burada vatandaşlara hitap eden Erdoğan, şunları söyledi:Evlatlarının hasretiyle yanan Diyarbakır annelerine bile tahammül edemeyenlerin bırakın bu şehrin vicdanıyla, insanlıkla bile ilgisi yoktur. Esasen, bunların derdi hiçbir zaman Diyarbakır olmadı, Diyarbakırlının çilesi, derdi, talebi olmadı. Bunların söyledikleri o süslü cümlelerin gerisindeki gerçek kimlikleri, parasını verenin Türkiye'ye karşı kullandığı birer kiralık katiller ordusu olduklarıdır. Kollarına kim girerse onun çıkarı için kendi insanına, kendi topraklarına silah doğrultana başka ne denir? Eğer öyle olmasaydı baldıran zehri içme pahasına yürüttüğümüz çözüm sürecinde uzattığımız eli ısırmazlar, açtığımız yüreğe hançer saplamaya kalkmazlardı.Derdi Diyarbakır olanın, derdi Kürt kardeşlerimizin hakkı, hukuku olanın yapacağı iş, silahı bırakıp, bu ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak ortak geleceğimizdeki yerini almaktır. Ama öyle yapmadılar. Çünkü bunların böyle bir irade sergileyecek selahiyetleri yok. Bunlara verilen görev, emperyalizmin uşaklığını yapmaktır.Bizim topraklarımızda başaramadıkları, Irak'ta başaramadıkları oyunu, Suriye'de tekrarlamaya çalışanlar bugün varlar, yarın olmayacaklar. Altını çizerek ifade etmek isterim ki milletimizin geleceğinde ne sokaklarında beyaz Torosların gezdiği ne de dağlarında eli kanlı canilerin cirit attığı bir Türkiye fotoğrafına asla ve asla yer yoktur, olmayacaktır.Nasıl vesayetin, namluyla sivil siyaseti esir aldığı Türkiye'yi kabul etmediysek PKK'sından FETÖ'süne, terör örgütlerinin siyaseti yönlendirdiği Türkiye'yi de asla kabul etmeyeceğiz. Temel hakların yok sayıldığı bir Türkiye'ye rıza göstermediğimiz gibi bölücü örgütün milleti canından bezdirdiği bir Türkiye'ye de razı olmayacağız. Biz 85 milyonun kardeşlik içinde, birlik, dirlik, beraberlik içinde yaşadığı müreffeh, özgür ve güvenli bir Türkiye istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz.20 yıl önce Diyarbakır neydi? Bugün hamdolsun Diyarbakır ne? Bu Türkiye'de hiç kimse kökeninden, inancından, dilinden, kültüründen, kılık kıyafetinden dolayı horlanamaz, ötekileştirilemez. Bu Türkiye'de faili meçhullere, tehdide, tedhişe yer yoktur. Bu Türkiye vatandaşlarının güvenliğiyle hak ve özgürlüklerini aynı anda sağlayabilen bir Türkiye'dir.Türkiye Yüzyılı'nı, Diyarbakır'la beraber inşa edeceğiz, milletimizi hayalleriyle beraber buluşturacağız. Mazlum ve mağdurların gözyaşlarını beraber sileceğiz. Ülkemizin huzuruna ve refahına göz dikenleri beraber püskürteceğiz. Gelin, 14 Mayıs'ta yeni şahlanışa beraber imza atalım. Bu ülkenin tüm insanlarının hayallerini kucaklayan yeni, sivil, özgürlükçü bir anayasayı beraberce yapalım. Bu çağrım, Diyarbakır'la birlikte tüm Türkiye'yedir. Bu çağrım, 85 milyonun tamamınadır. Bu çağrım, kendisinin ve evladının geleceği için endişe duyan herkesedir.Diyarbakır'da6 yıl önce temeli atılan ve 500 milyon liraya mal olan Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesi, Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle ibadete açıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile katıldığı törende açılış kurdelesini kesen Erdoğan, "Maddi ve manevi emeği geçenlerden Rabb'im razım olsun" dedi. Merkez Yenişehir ilçesinde Diyarbakırlı işadamı İhsan Arslan tarafından yaptırılan ve 6 yılda tamamlanan Selahaddin Eyyubi Camii'nde 25 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. 43 bin 500 metrekare kapalı alanı bulunan caminin bünyesinde 700 kişilik bir konferans salonu, bin 500 metrekarelik fuaye ve sergi salonu ile 500 araçlık otopark yer alıyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yaptığı ziyaretlere ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tek gayemiz, çocuklarımızın yüzünden gülümseme, minik kalplerinden umut eksilmesin. Var gücümüzle zorlukları onlar için aşacağız" ifadesine yer verdi.