Şehit babasından, HDP ile işbirliği yapan CHP’ye tepki: Bunların ipi başkalarının elinde

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce 2017'de düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Karamanlı Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Küçük'ün (22) babası Alahattin Küçük (53) HDP ile işbirliği yapan CHP'ye tepki gösterdi. Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Küçük, Haziran 2017'de Şemdinli ilçesi Tekeli üs bölgesinde nöbet tutarken PKK'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit oldu. Evladını yitirmenin acısını yaşayan Alahattin Küçük, 14 Mayıs seçimleri öncesinde CHP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapmasına ilişkin SABAH'a açıklamalarda bulunduu.Baba Küçük, "Karşı tarafta bir ittifak yok. Karşı tarafta ülkemizi bölmeye çalışan, bugüne kadar kazanımlarımızı yok etmeye çalışan, bu vatan bu millet uğruna canından geçmiş insanları hiçe sayan bir şer odağı var. Allah onlara fırsat vermesin" diye konuştu. 6'lı koalisyonun samimi olmadığını belirten Alahattin Küçük, "Bunların helalleşme gibi bir durumu yok. Tek düşündükleri koltuk.Bunların ipini başkaları tutuyor. Bunları yönlendiriyorlar. Allah bunları kendi tuzaklarına düşürüyor. Niyetlerini açık açık ortaya koydular. Bu millet bunu görüyor, ona göre davranacaklar. Masaları başlarına yıkılacak" ifadelerini kullandı. CHP'nin HDP ile ittifak yapmasının şehitlerin kemiklerini sızlattığını da belirten Küçük, "PKK ve HDP ile işbirliği yapmaları canımızı çok acıtıyor.Biz çocuklarımızı, 'Git oğul vatanına göz dikeni ez oğul' türküsüyle askere uğurluyoruz. Biz o zaman boşuna mı çocuğumuzdan olduk? Bunların böyle yapması binlerce şehidimizin kemiklerini sızlatıyor. Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz. Bizim vatan hainleriyle, devlet düşmanlarıyla, ülkeyi bölmeye çalışanlarla kavgamız hep sürecek" dedi.