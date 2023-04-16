Asrın felaketi Ayşe Ecrin’in hayallerini yıkamadı

Ayşe Ecrin, "Zor zamanlardan geçtik ama ideallerimden vazgeçmedim. Hayat devam ediyor. Benimde her genç gibi yapmak istediklerim var. Hayalim de tıp okumak var. Sonra Adli Tıp Uzmanı olmak istiyorum. Bunu başarabilirim. Buna inanıyorum" dedi.