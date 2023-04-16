Asrın felaketi Ayşe Ecrin’in hayallerini yıkamadı

Türkiye sarsan 6 Şubat'taki asrın felaketi depremlerde 11 ilde büyük bir yıkım yaşandı. Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta da binlerce bina yıkılırken, binlerce kişi de hayatını kaybetti.
Depreme Maraş'ın merkez 12 Şubat ilçesinde yakalanan Çokyaşa ailesi de kendilerini dışarı atarak son anda kurtuldu. Evlerinde hasar oluşan aile geldikleri Konya'da yurda yerleştirildi.
Konya Valiliğinin 'kardeş aile' projesi kapsamında polis ağabeyleri ile tanışan Ayşe Ecrin, kardeşi Ömer Asaf ile birlikte Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nün misafiri oldu. Burada uzmanlar tarafından parmak izi alınması, kan lekelerinin ve delillerin incelenmesi gibi çalışmaları yakından takip eden Ayşe Ecrin, çok mutlu olduğunu söyledi.
Ayşe Ecrin, "Zor zamanlardan geçtik ama ideallerimden vazgeçmedim. Hayat devam ediyor. Benimde her genç gibi yapmak istediklerim var. Hayalim de tıp okumak var. Sonra Adli Tıp Uzmanı olmak istiyorum. Bunu başarabilirim. Buna inanıyorum" dedi.
Ziyaretten ablasına eşlik eden Ömer Asaf ise yazılım mühendisi olmak istediğini ifade etti.