Haberler Gündem Haberleri Asrın felaketi Ayşe Ecrin’in hayallerini yıkamadı
Giriş Tarihi: 16.4.2023 09:32

Asrın felaketi Ayşe Ecrin’in hayallerini yıkamadı

Asrın felaketine depremin merkez üssü konumundaki Kahramanmaraş’ta yakalanan Çokyaşa ailesi, evlerinin hasar alması üzerine Konya’ya gelerek yurda yerleştirildi. Başarılı bir öğrenci olan Ayşe Ecrin Çokyaşa (17) depremin hayallerini yıkamadığını belirterek Adli Tıp Uzmanı olmak istediğini söyledi. Konya Valiliğinin ‘kardeş aile’ projesi ile polis ağabeyleri ile tanışan Ayşe Ecrin, Olay Yeri İnceleme Müdürlüğünü ziyaret edip, çalışmalarla ilgili uzmanlardan bilgi aldı. Üniversite sınavın hazırlanan Ayşe Ecrin, “Hayalimde Tıp okumak var. Sonra Adli Tıp Uzmanı olmak istiyorum. Bunu başarabilirim. Buna inanıyorum” dedi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Asrın felaketi Ayşe Ecrin’in hayallerini yıkamadı

Türkiye sarsan 6 Şubat'taki asrın felaketi depremlerde 11 ilde büyük bir yıkım yaşandı. Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta da binlerce bina yıkılırken, binlerce kişi de hayatını kaybetti.

Depreme Maraş'ın merkez 12 Şubat ilçesinde yakalanan Çokyaşa ailesi de kendilerini dışarı atarak son anda kurtuldu. Evlerinde hasar oluşan aile geldikleri Konya'da yurda yerleştirildi.

"ADLİ TIP UZMANI OLMAK İSTİYORUM"

Konya'ya annesi ve 10 yaşındaki kardeşi Ömer Asaf ile birlikte geldiklerini belirten Ayşe Ecrin, üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Hayalinde tıp fakültesi ve daha sonrada adli tıp uzmanı olmak olduğunu belirten Ayşe Ecrin, bu yönde çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Valiliğinin 'kardeş aile' projesi kapsamında polis ağabeyleri ile tanışan Ayşe Ecrin, kardeşi Ömer Asaf ile birlikte Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nün misafiri oldu. Burada uzmanlar tarafından parmak izi alınması, kan lekelerinin ve delillerin incelenmesi gibi çalışmaları yakından takip eden Ayşe Ecrin, çok mutlu olduğunu söyledi.

Ayşe Ecrin, "Zor zamanlardan geçtik ama ideallerimden vazgeçmedim. Hayat devam ediyor. Benimde her genç gibi yapmak istediklerim var. Hayalim de tıp okumak var. Sonra Adli Tıp Uzmanı olmak istiyorum. Bunu başarabilirim. Buna inanıyorum" dedi.

Ziyaretten ablasına eşlik eden Ömer Asaf ise yazılım mühendisi olmak istediğini ifade etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Asrın felaketi Ayşe Ecrin’in hayallerini yıkamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA