Avrupa’nın en büyüğü Karapınar GES tam kapasite çalışmaya başladı

Kalyon Enerji Yatırımları AŞ Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gürler Duman, Konya'nın Karapınar ilçesinde kurulan ve dünyanın tek yatırımcılı en büyük güneş enerjisi santrali olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin mart itibarıyla tam kapasite elektrik üretimine başladığını bildirdi. Toplam 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacının karşılanacağı YEKA GES-1 ihalesi kapsamında kurulumu tamamlanan Karapınar'daki güneş santralinde 3 milyon 256 bin 38 adet panel kullanıldı.Duman, YEKA kapsamındaki 1350 megavatlık güneş santrali projesi için Konya Karapınar'daki arazinin devlet tarafından seçildiğini anlatarak "Karapınar, Türkiye'de güneşlenme süresi en yüksek bölge. Biz bu arazide güneş takip sistemi üzerine kurulu kendi üretimimiz olan panellerle bu santralimizi harekete geçirdik. Paneller, Ankara'daki Kalyon PV fabrikasında hammaddeden panele dört aşamada yüzde 80 üzerinde yerlilikle üretildi ve burada kullanıldı" dedi. Karapınar GES, Avrupa'nın en büyük, dünyanın 5'inci büyük güneş enerjisi santrali. AA