İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer’den bomba ’Akşener’ iddiası: O gece istifa edebilir

"KİRLİ SİYASET YAPANLARIN OLDUĞU BİR ORTAMDA TEMİZ KALDIM"

İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer, geçtiğimiz yıl partisinden istifa etmişti. Yenerer, istifa kararına ilişkin şu açıklamada bulunmuştu:

"Art arda görevlerime son verilmesi ve parti tarafından bunun tebliğ edilmemiş olması normal değil, açık bir tavırdır. Varsın olsun, ben doğruları söylemekten vazgeçmeyeceğim. "Kirli" siyaset yapanların olduğu bir ortamda temiz kaldığım için kendimle gurur duyuyorum.

Şu andan itibaren İyi Parti ile hiçbir bağım kalmamıştır. Bana söyleyecek sözü olanlar sosyal medya sayfalarından yazmasın. Kendilerini ekranlara davet ediyorum. Kim haklı kim haksız millet karar versin.."