Türkiye Yüzyılı’nın uzaydaki gözcüsü

TÜBİTAK Uzay tarafından TSK'nın gözlem faaliyetleri için geliştirilen İMECE uydusu ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle dün Türkiye saatiyle 09.48'de uzaya fırlatıldı. Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile uydunun üretim aşamasında yer alan mühendisler ve aileleri tarihi anları Ankara'daki TÜBİTAK Uzay Yerleşkesi'nde kurulan merkezden takip etti. Milli savunma, afet yönetimi, tarım-ormancılık, çevre ve şehircilik başta olmak üzere pek çok alanda uzaydaki gözümüz olacak İMECE'yle birlikte TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması işbirliğiyle üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları da aynı roketle uzaya fırlatıldı.Sivil ve güvenlik amaçlı kullanılabilecek uydunun görev ömrü 5 yıl olarak planlandı. Proje kapsamında Türkiye'de ilk defa uzay uyumlu elektro-optik kamera tasarlanıp geliştirilerek üretildi. Böylece Türkiye, yabancı uydulardan görüntü tedarik eder konumdan kendi kamerasını üreten ve hatta ihraç eden duruma geldi. Yazılımlar ve pek çok ekipman da İMECE Projesi kapsamında yerli olarak geliştirildi. Türkiye, böylece sıfırdan yer gözlem uydusunun ve yer istasyonunun tüm alt sistemlerini tasarlayıp üretebilecek kabiliyete sahip bir ülke konumuna geldi. Yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki İMECE'nin boyutları 2 metre x 3.1 metre ölçüsünde. İMECE, bin km uzunluğunda, 16.73 km genişliğinde metre altı yakınlıktaki bir alanı tek seferde çekebilirken, çektiği görüntüleri 320 megabayt/saniye brüt veri hızıyla yer istasyonuna indirebiliyor.Erdoğan, TÜBİTAK merkezine gönderdiği video mesajda özetle şunları söyledi: Ülkemizi küresel teknoloji liginde en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan milli teknoloji hamlemizin meyvelerini tek tek topluyoruz. Küresel uzay ekonomisinin büyüklüğü 2021'de 469 milyar dolara ulaştı. Türkiye olarak biz de sürekli vites yükseltiyoruz. Uzay çalışmalarında ülkemizi hak ettiği konuma getirecek adımları atıyoruz. Bugüne kadar yörüngeye gönderdiğimiz 8 haberleşme uydumuzdan 3'ü görev süresini başarıyla tamamladı. Diğer 5 haberleşme uydumuz ise aktif hizmet ediyor. İMECE uydumuzu Türkiye Yüzyılı'nın habercisi olarak büyük bir gururla uzaya yolcu ettik. Birileri teknolojiyi en basit sanal konferans bağlantılarıyla arayadursun. Biz kritik teknolojileri üretip, ihraç edip hatta uzaya gönderiyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda onların hayallerinin bile ulaşamadığı daha nice hedefi, nice projeyi gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz.TSK ve diğerkurumların faaliyetlerindeuzay ve siber uzay alanlarındaüstün olması gerekiyor.İMECE uydusunun komuta kontrolüHava Kuvvetleri Komutanlığıbünyesindeki Keşif Uydu TaburKomutanlığı'nda olacak.Yüzde 90'a yakınoranda, kritik bileşenleri tasarlayan,geliştiren, üreten ve entegreeden bir ülke olduk. Artıkteklif verebilen, dost müttefikülkelerimize uydubileşenlerini üretmenoktasında olanbir ülkeyiz.Bubizim için bir gurur.Gece gündüz3 vardiya 7x24 çalışarak tümtestlerimizi tamamladık ve uydumuzufırlatmaya hazır hale getirdik.İMECE, uzaydaki geleceğimizinhikâyesi, milli menfaatimizinuzaydaki bekçisi olacak.İMECE uydusundanilk sinyali aldık. Darısı iki haftaiçerisinde ilk yüksek çözünürlüklügörüntüyü almaya. Sizceilk görüntü nereden olsun?Bu daha yürüyüşümüzünilk zamanları.