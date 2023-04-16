Türkiye Yüzyılı’nın uzaydaki gözcüsü

TÜBİTAK Uzay tarafından TSK'nın gözlem faaliyetleri için geliştirilen İMECE uydusu ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle dün Türkiye saatiyle 09.48'de uzaya fırlatıldı. Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile uydunun üretim aşamasında yer alan mühendisler ve aileleri tarihi anları Ankara'daki TÜBİTAK Uzay Yerleşkesi'nde kurulan merkezden takip etti. Milli savunma, afet yönetimi, tarım-ormancılık, çevre ve şehircilik başta olmak üzere pek çok alanda uzaydaki gözümüz olacak İMECE'yle birlikte TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması işbirliğiyle üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları da aynı roketle uzaya fırlatıldı.
Sivil ve güvenlik amaçlı kullanılabilecek uydunun görev ömrü 5 yıl olarak planlandı. Proje kapsamında Türkiye'de ilk defa uzay uyumlu elektro-optik kamera tasarlanıp geliştirilerek üretildi. Böylece Türkiye, yabancı uydulardan görüntü tedarik eder konumdan kendi kamerasını üreten ve hatta ihraç eden duruma geldi. Yazılımlar ve pek çok ekipman da İMECE Projesi kapsamında yerli olarak geliştirildi. Türkiye, böylece sıfırdan yer gözlem uydusunun ve yer istasyonunun tüm alt sistemlerini tasarlayıp üretebilecek kabiliyete sahip bir ülke konumuna geldi. Yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki İMECE'nin boyutları 2 metre x 3.1 metre ölçüsünde. İMECE, bin km uzunluğunda, 16.73 km genişliğinde metre altı yakınlıktaki bir alanı tek seferde çekebilirken, çektiği görüntüleri 320 megabayt/saniye brüt veri hızıyla yer istasyonuna indirebiliyor.
MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLEMİZİN MEYVELERİNİ TOPLUYORUZ
Başkan
Erdoğan, TÜBİTAK merkezine gönderdiği video mesajda özetle şunları söyledi: Ülkemizi küresel teknoloji liginde en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan milli teknoloji hamlemizin meyvelerini tek tek topluyoruz. Küresel uzay ekonomisinin büyüklüğü 2021'de 469 milyar dolara ulaştı. Türkiye olarak biz de sürekli vites yükseltiyoruz. Uzay çalışmalarında ülkemizi hak ettiği konuma getirecek adımları atıyoruz. Bugüne kadar yörüngeye gönderdiğimiz 8 haberleşme uydumuzdan 3'ü görev süresini başarıyla tamamladı. Diğer 5 haberleşme uydumuz ise aktif hizmet ediyor. İMECE uydumuzu Türkiye Yüzyılı'nın habercisi olarak büyük bir gururla uzaya yolcu ettik. Birileri teknolojiyi en basit sanal konferans bağlantılarıyla arayadursun. Biz kritik teknolojileri üretip, ihraç edip hatta uzaya gönderiyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda onların hayallerinin bile ulaşamadığı daha nice hedefi, nice projeyi gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz.
ARTIK ÜRETEN ÜLKEYİZ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:
TSK ve diğer
kurumların faaliyetlerinde
uzay ve siber uzay alanlarında
üstün olması gerekiyor.
İMECE uydusunun komuta kontrolü
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
bünyesindeki Keşif Uydu Tabur
Komutanlığı'nda olacak.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal:
Yüzde 90'a yakın
oranda, kritik bileşenleri tasarlayan,
geliştiren, üreten ve entegre
eden bir ülke olduk. Artık
teklif verebilen, dost müttefik
ülkelerimize uydu
bileşenlerini üretme
noktasında olan
bir ülkeyiz.
Bu
bizim için bir gurur.
İMECE Proje Yöneticisi Emir Serdar Aras:
Gece gündüz
3 vardiya 7x24 çalışarak tüm
testlerimizi tamamladık ve uydumuzu
fırlatmaya hazır hale getirdik.
İMECE, uzaydaki geleceğimizin
hikâyesi, milli menfaatimizin
uzaydaki bekçisi olacak.
İLK SİNYALİ ALDIK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:
İMECE uydusundan
ilk sinyali aldık. Darısı iki hafta
içerisinde ilk yüksek çözünürlüklü
görüntüyü almaya. Sizce
ilk görüntü nereden olsun?
Bu daha yürüyüşümüzün
ilk zamanları.