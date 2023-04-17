Başkan Erdoğan’dan Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Büyük Finali’nde önemli mesajlar

"Allahü Teala, 'Şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız' buyuruyor." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz kullarına düşen görev, Allahü Teala'nın korunması altındaki Kur'an'ı öğrenmektir, okumaktır, anlamaktır, emirlerini yerine getirmektir. Peygamber Efendimiz, 'Sizin en hayırlınız, Kuran'ı öğrenen ve öğretendir.' Hadis-i Şerifiyle bu hakikate işaret ediyor. Türkiye Diyanet Vakfımız bu anlayışla, her ramazanda olduğu gibi bu yıl da 'Hediyen Kur'an Olsun' kampanyası kapsamında 30 dilde Kur'an-ı Kerim bastırıp, tüm dünyaya ulaştırıyor. Vatandaşlarımızın bugüne kadar vakfımıza bağış yaparak, basımına katkıda bulunduğu 2 milyon Kur'an-ı Kerim'i 85 ülkeye hamdolsun Diyanet Teşkilatımız gönderdi. İslam dünyasındaki şehirlerin silüetinin ayrılmaz bir parçası olan camilerimiz, minarelerinden yükselen ezanlar, içinde kılınan namazlar ve okunan Kur'an-ı Kerimlerle adeta bu işe bir zenginlik kazandırdılar."