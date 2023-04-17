PKK, 17 yaşındaki zihinsel engelli Azad’ı kaçırdı

Terör örgütü tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde annelerin başlattığı evlat mücadelesi bin 323 gündür sürüyor. Şu ana kadar 39 kişinin çocuğuna kavuşmasına neden olan eyleme her geçen gün katılımlar da devam ediyor. Yaklaşık 8 yıl önce 17 yaşında olan ve zihinsel engelli olan Azad Aslan annesi Hava Aslan ile dayısı Mehmet Emin Aslan Diyarbakır Anneleri'nin başlattığı eyleme katıldı.

Yeni ailenin eyleme dâhil olmasıyla birlikte evlat mücadelesindeki sayı 358'e yükseldi.