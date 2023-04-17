Şentop: Türkiye sözü ve kararı merak edilen bir ülke haline geldi

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sahil dolgu alanda düzenlenen "Gönül Sofraları" programında yaklaşık 10 bin kişi iftarda bir araya geldi.

Şentop, iftara kendi kullandığı makam aracı Togg ile geldi.

Burada protokol üyeleri tarafından karşılanan Şentop, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'dan Tekirdağ'a Togg ile geldiğini söyledi.

Şentop, hemşehrilerinin de yerli otomobil Togg'u görmelerini istediğini belirterek, "Büyük titizlikle hazırlanmış, bugünün araçlarıyla mukayese edilecek bir araç değil. Geleceğin otomobili olarak düşünülmüş bir araç. Onu ayrıcalıklı kılan Türkiye'nin markası olması. Bununla gurur duyuyoruz. Böyle bir araçla Türkiye'nin dünyadaki otomobil piyasasına girmesi çok önemli. En kısa zamanda yayılacaktır. " diye konuştu.

Yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla yapılan iftarların nadir rastlanan iftarlar olduğunu aktaran Şentop, programı düzenleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e teşekkür etti.

"RAMAZAN BURUK GEÇTİ"

Şentop, depremlerden dolayı ramazanın buruk yaşandığını belirtti.

Acıları dindirmek için devletin var gücüyle çalıştığını ifade eden Şentop, çarşamba günü Hatay'da afetzede vatandaşlarla iftar yapacağını söyledi.

Şentop, Türkiye'nin son 20 yıldır çok önemli hamleler, atılımlar yaptığını vurguladı.

Türkiye'nin bölgesinde söz sahibi bir ülke olduğunu dile getiren Şentop, şöyle devam etti:

"Yurt dışına çıkan kardeşlerimiz var bilhassa Balkanlar'ı gezenler var. Biz geçen hafta Batı Trakya'daydık, orada iftara katıldık. Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz, vatandaşlarımız var. Onları görmek, oradan Türkiye'ye bakmak da farklı. Türkiye bölgesinde sözü ve kararı merak edilen bir ülke haline geldi. Çok uzun anlatmaya gerek yok. Ukrayna Rusya savaşından iki ülke arasında arabuluculuk yapan ve somut sonuçlar elde eden tek ülke var Türkiye. Tahıl koridorunun açılması meselesi, esir değişimi meselesi yine aynı şekilde yaralıların ve hastaların karşılıklı olarak değişimi meselesi iki ülkenin de güvendiği dünyadaki tek ülke Türkiye tarafından gerçekleştiriliyor. Türkiye'yi bugünlere hep beraber getirdik. İnşallah bu önemli tercihiniz noktasında karar noktasında da Türkiye'de istikrarın devamı yeniden büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin inşası yolunda milletimiz bir karar verecek buna güveniyoruz, buna inanıyoruz. Ben şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. İnşallah yeniden büyük ve güçlü Türkiye yolunda kararımızı vereceğiz ve daha fazla çalışarak yürümeye devam edeceğiz."

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de ramazanın ilk gününden bu yana düzenlenen programlarda çok sayıda vatandaşı iftar sofalarında buluşturduklarını dile getirdi.

Yüksel, konuşmaların ardından TBMM Başkanı Şentop'a ve iftarların düzenlenmesinde katkısı olan hayırseverlere plaket verdi.