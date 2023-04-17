SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Bayram Müjdesi! Kentsel dönüşüme ivme katacak...

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Acilen dönüştürmemiz gereken 1,5 milyon riskli konut var. Bunun için İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda 500 bin konutluk uydu kentler planlıyoruz. Bu çerçevede kentsel dönüşüm kredilerinin limitlerini 600 binden 1 milyon 250 bin liraya çıkardık.