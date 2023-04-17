Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Bayram Müjdesi! Kentsel dönüşüme ivme katacak...
Giriş Tarihi: 17.4.2023 18:35 Son Güncelleme: 17.4.2023 18:51

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Bayram Müjdesi! Kentsel dönüşüme ivme katacak...

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Anahtar Teslimi ile 2. ve 3. Etaplarda Kentsel Dönüşüm Başlangıç Töreni'nde katıldı. Başkan Erdoğan programda bir de Bayram Müjdesi verdi. Erdoğan, "Bayramın ilk günü, kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi inşallah milletimizle paylaşacağız." açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Bayram Müjdesi! Kentsel dönüşüme ivme katacak...

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan kentsel dönüşümle ilgili Bayram Müjdesi verdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Acilen dönüştürmemiz gereken 1,5 milyon riskli konut var. Bunun için İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda 500 bin konutluk uydu kentler planlıyoruz. Bu çerçevede kentsel dönüşüm kredilerinin limitlerini 600 binden 1 milyon 250 bin liraya çıkardık.

Kentsel dönüşüm çalışmalarında en küçük bir ihmale veya açgözlülüğe meydan vermemeliyiz.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE BAYRAM MÜJDESİ

Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi milletimizle paylaşacağız. Deprem yıkıntılarının altında canlarımızın yitip gitmemesi için kentsel dönüşüm çalışmalarında en küçük ihmale meydan vermemeliyiz. Ne İstanbul ne de Türkiye. Böyle bir tehdidin altında kalmayı hak etmiyoruz.

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Bayram Müjdesi! Kentsel dönüşüme ivme katacak...
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