TCG Anadolu Sarayburnu’nda

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi olan TCG Anadolu, bugün vatandaşların ziyaretine açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Tuzla'daki törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen TCG Anadolu, dün Sarayburnu'na demir attı. Bugün itibarıyla vatandaşların ziyaretine açılacak olan TCG Anadolu, 17-23 Nisan tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. Yüzde 70 oranında yerli imkanlarla yapılan gemi, 24 Nisan'da da İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak İstanbulluları selamlayacak.