Bayramı sıcak evlerinde karşılayacaklar

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin kırsal Belpınar ve Mesthüyük ile Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinin Özbek mahallelerinde yaptırılan köy afet evlerinden 20'si, bayramın ikinci günü Başkan Erdoğan tarafından hak sahiplerine teslim edilecek.Belpınar Mahallesi'nde 14, Mesthüyük'te 3, Özbek Mahallesi'nde de 3 evin tamamlanarak vatandaşlara verileceğini söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Akınbingöl, 127 metrekarelik, 3 oda 1 salondan oluşan tek katlı evlerin çatı, pencere, elektrik ve sıhhi tesisatlarının tamamlandığını, boyalarının da yapıldığını belirtti. Akınbingöl, evlerin yanına cami, okul ve diğer sosyal tesislerin de yapılacağını kaydetti.SABAH'a konuşan Belpınar Mahalle Muhtarı Abdullah Taşdemir ise, "Devletimiz büyük. Deprem oldu 3 günde çadırlarımız, bir haftada ise konteynerlerimiz geldi. Şimdi de evlerimiz yapılıyor. Evler çok güzel ve depreme dayanıklı. 4 odası var. Allah Cumhurbaşkanımızdan ve devletimizden razı olsun" diye konuştu.