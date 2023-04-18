Karadeniz gazı için vanalar açıldı

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir televizyon programında perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Karadeniz gazının sisteme verilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu:Dün (önceki) gece saat 24.00 itibarıyla oradaki kuyulardan vanaları açarak deniz altındaki ana iletim hattına gazı basmaya başladık. 30 saatte karaya çıkacak. İlk etapta 10 kuyu üretime alınacak. Üretim kapasitesini 3 yıl içinde 40 milyon metreküpe kadar çıkaracağız. Daha ekonomik bir şekilde vatandaşa yansıtacak bir müjdeyi paylaşacağız.Karadeniz'in batısından doğusuna kadar her alanı karış karış arıyoruz. Karadeniz'in potansiyeli yüksek.Gabar'da 6-7 kuyuda 7 bin varilin üzerine çıktık. Bu yıl içinde hedefimiz 15 kuyuya ulaşmak. Üretimi de 15-20 bin variller bandına getirmeye çalışacağız. Türkiye'nin 100. yılında günlük 100 bin varil üretimi gerçekleştirmiş olacağız.Bakan Dönmez, 27 Nisan'da nükleer yakıtın Akkuyu Nükleer Santrali'ne geleceğini belirterek, "2024'te ilk üniteyi devreye almayı hedefliyoruz. Nükleer yakıt gelince, nükleer statüsü kazanmış oluyor. Yakıt geldikten sonra 1 yıl yakıtın yüklenmesi ve test ayarlarının yapılması, geçici üretim hazırlıklarına başlanması gerekiyor. İlk üniteyi devreye aldığımızda 4 üniteyi de birer yıl arayla devreye alacağız" dedi.