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Giriş Tarihi: 18.4.2023

Kuruluş felsefesi ile bağları kalmadı

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Kuruluş felsefesi ile bağları kalmadı
12 Eylül 1980 darbesinde ülkücü kuruluşlar davasında yargılanıp Mamak Cezaevi'nde 27 ay kalan ve MHP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in en yakınındaki isimlerden biri olarak bilinen Rıza Müftüoğlu, seçimlerle ilgili SABAH'a konuştu.



Müftüoğlu, ülkücülerin her kritik dönemde elini taşın altına koyduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde ülkemizi maceraya sürükleyecek bir tercih, giderek bağımsızlığa doğru giden Türkiye'mizin tekrar başa dönmesi demek olur" dedi. HDP'nin CHP ile ilk defa açıktan işbirliği yaptığını belirten Müftüoğlu, "Bugüne kadar 'devlet partisi' olarak nitelendirilen CHP, cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi ve ilkelerinden çok uzaklaşmıştır. Devletimiz maceralara sürüklenemez" dedi.
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Kuruluş felsefesi ile bağları kalmadı
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