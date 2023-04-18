Kuruluş felsefesi ile bağları kalmadı

12 Eylül 1980 darbesinde ülkücü kuruluşlar davasında yargılanıp Mamak Cezaevi'nde 27 ay kalan ve MHP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in en yakınındaki isimlerden biri olarak bilinen Rıza Müftüoğlu, seçimlerle ilgili SABAH'a konuştu.Müftüoğlu, ülkücülerin her kritik dönemde elini taşın altına koyduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde ülkemizi maceraya sürükleyecek bir tercih, giderek bağımsızlığa doğru giden Türkiye'mizin tekrar başa dönmesi demek olur" dedi. HDP'nin CHP ile ilk defa açıktan işbirliği yaptığını belirten Müftüoğlu, "Bugüne kadar 'devlet partisi' olarak nitelendirilen CHP, cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi ve ilkelerinden çok uzaklaşmıştır. Devletimiz maceralara sürüklenemez" dedi.