Onun hedeflerinin bugün sürdürülmesi bizi sevindiriyor

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünün 30. yıldönümünde Topkapı Mezarlığı'ndaki anıtmezarda tören düzenlendi. Törene Özal'ın ailesi, yakınları ve il protokolü katıldı.Turgut Özal'ın hayatının anlatıldığı törenin ardından Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, "Onun hedeflerinin bugün de yaşatılması bizi son derece sevindiriyor. Şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ideallere, hedeflere sahip çıkması bizi sevindiriyor" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Özal'ın vefatının 30. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Vizyonuyla ve çalışkanlığıyla ülkemizin büyümesine, kalkınmasına büyük katkısı bulunan 8'inci Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal'ı vefatının 30'uncu yılında saygıyla, rahmetle yâd ediyorum" ifadelerine verdi.