Muharrem İnce İzmir’de CHP aday listesine böyle tepki gösterdi: Hiç bu kadar içim acımamıştı

İnce "Şimdi bir hesap yapıyorlar, beni tehdit ediyorlar. Seçimi kaybedersek faturayı sana keseriz, diyorlar. Dertleri seçimi kazanmak değil. Dertleri CHP'deki koltuk. Parayı kaybetmek istemiyor. Hala gözü orada. Siz 17 parti bir araya geldiniz, 11'de Büyükşehir var, Türkiye'yi siz yönetiyorsunuz zaten. Bir merkezi iktidar var, bir yerel iktidar. Trilyonlarca lira hazine parası alıyorsunuz, gazete ve televizyonlarınız var. Çuval çuval paranız var. Bu garibanın 2006 model bir otobüsü var, bir de cep telefonu var" ifadelerini kullandı.