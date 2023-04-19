Şanlıurfa’da ’Kökünü Kurutma Operasyonu’: 24 tutuklama

Şanlıurfa'da Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında uyuşturucu tacirlerine ağır darbeler vuran İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalar kapsamında 1-15 Nisan tarihinde yapılan icraatları kamuoyu ile paylaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda 126 gram eroin, 4 bin 916 gram esrar, 438 adet captagon, 3 gram bonzai, 1 gram afyonsakızı, 7 kök hint keneviri, 74 adet sentetik hap, 10 bin 446 gram metamfetamin, 22 bin 830 gram skunk yakalandı. Bir ay içerisinde 114 olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda 128 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 24 Şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.