Bu rapor Soyer ailesinin başını ağrıtır! Neptün Soyer’e gözaltı talebi...

HAKSIZ MENFAAT SAĞLANDI

Bilirkişi ayrıca onay aşamasında ihale onayını veren makam tarafından ürünlerin nereden alınacağının işaret edildiği öne sürdü. Böylece gerçekçi bir piyasa araştırmasının yapılmadığını, şeffaflık ve rekabet koşullarının oluşmadığını belirten bilirkişi böylece alım yapılan birliklere haksız menfaat sağlandığı yönünde görüş belirtti.

İHALESİZ ALIM YAPILDI

Raporda ayrıca alımı yapılan ürünlerin usulsüz olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/a maddesine göre istisna hükümlerinden yararlanmak suretiyle ihalesiz alındığına dikkat çeken bilirkişi, bu alımla ilgili alım izninin veren şube müdürü ile söz konusu yazıyı uygun görüşle imzalayan daire başkanı ve genel sekreter yardımcısı adına onaylayan dönemin genel sekreterinin de sorumlu olduğuna işaret etti. Bilirkişi ayrıca kooperatiflerden yapılan alımlarda sadece bir kooperatiften teklif alındığını, yaklaşık maliyet ve ihalenin de bu teklife göre yapıldığına dikkat çetki. Raporda Büyükşehir Belediyesinden istenen evrakların ekiplerin deprem bölgesinde olduğu gerekçe gösterilerek rapor tarihi itibariyle kendilerine sunulamadığını bu nedenle de toplam kamu zararı tutarının tespit edilemediği ifade edildi.