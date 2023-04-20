‘Daha önce de iftira attılar firmamızı kimseye satmayız’

BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Devletin savunma sanayiine yapılan yatırımlarda sadece özel sektöre destek vermesi durumunda, bu firmaların daha sonra farklı ülkelere satışının güvenlik riski oluşturabileceği' şeklindeki sözlerine tepki gösterdi. Bayraktar, "Türkiye'de savunma sanayiinde hiçbir firma kendi başına değildir. Devlete beyan etmeden üretim yapamazsınız. Biz devletten izin alıp 29 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ülkeyi bırakıp gider miyiz? Firmamızı kimseye satmayız" ifadesini kullandı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da, Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının 6. ve 7. uçuş testlerini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Selçuk Bayraktar, "Yolumuza takoz koyma gayretinde olanlar yetişemesin diye hızımızı yükseltiyoruz" dedi.