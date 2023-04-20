DEVA Partili Yeneroğlu’nun açıklamalarına Balyoz sanıklarından tepki

DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, katıldığı bir internet programında Ergenekon ve Balyoz'un darbe girişimi olmadığını kabul etmediğini söyleyerek, "Ergenekon ve Balyoz'un bir bütün olarak tamamen içi boş, alakasız, darbe girişimi olmadığı tamamen iktidarın organize ettiği tiyatral bir yaklaşım biçimi olduğu benim kabul etmem mümkün değil. Sanki biz o dönemleri yaşamadık.
O dönemlerde devamlı siyasete müdahale eden generalleri unuttuk mu Allah aşkına. Anayasa Mahkemesi'ne müdahale eden, hele AK Parti'nin kapatılması davasında bile bunu şahsen biliyorum bizatihi rol alan arkadaşları unuttuk mu?" dedi.
'SİZE MECBUR DEĞİLİZ'
Yeneroğlu'nun açıklamasının ardından Balyoz Davası sanıklarından emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz tepki göstererek, "Deva mısınız yoksa milletin başına bela mısınız! Size hiç de mecbur değiliz" dedi. Sanık avukatlarından Şule Nazlıoğlu Erol ise Yeneroğlu'nun yargılanması gerektiğini kaydederek "Bu kadar da fazla. Asıl yargılanacak olanlar hala konuşuyorlar" dedi.