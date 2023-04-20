Haberler Gündem Haberleri DEVA Partili Yeneroğlu’nun açıklamalarına Balyoz sanıklarından tepki
Giriş Tarihi: 20.4.2023 12:21 Son Güncelleme: 20.4.2023 12:28

DEVA Partili Yeneroğlu’nun açıklamalarına Balyoz sanıklarından tepki

DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Ergenekon ve Balyoz davasına ilişkin “Ergenekon ve Balyoz’un darbe girişimi olmadığını benim kabul etmem mümkün değil. Tamamen iktidarın organize ettiği o dönemde siyasete müdahale eden generalleri unuttuk mu?” dedi. Yeneroğlu’nun açıklamasının ardından Balyoz sanıkları ve avukatları Yeneroğlu’na tepki göstererek ‘Deva mısınız yoksa bela mı’ dedi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
DEVA Partili Yeneroğlu’nun açıklamalarına Balyoz sanıklarından tepki

DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, katıldığı bir internet programında Ergenekon ve Balyoz'un darbe girişimi olmadığını kabul etmediğini söyleyerek, "Ergenekon ve Balyoz'un bir bütün olarak tamamen içi boş, alakasız, darbe girişimi olmadığı tamamen iktidarın organize ettiği tiyatral bir yaklaşım biçimi olduğu benim kabul etmem mümkün değil. Sanki biz o dönemleri yaşamadık.

O dönemlerde devamlı siyasete müdahale eden generalleri unuttuk mu Allah aşkına. Anayasa Mahkemesi'ne müdahale eden, hele AK Parti'nin kapatılması davasında bile bunu şahsen biliyorum bizatihi rol alan arkadaşları unuttuk mu?" dedi.

'SİZE MECBUR DEĞİLİZ'

Yeneroğlu'nun açıklamasının ardından Balyoz Davası sanıklarından emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz tepki göstererek, "Deva mısınız yoksa milletin başına bela mısınız! Size hiç de mecbur değiliz" dedi. Sanık avukatlarından Şule Nazlıoğlu Erol ise Yeneroğlu'nun yargılanması gerektiğini kaydederek "Bu kadar da fazla. Asıl yargılanacak olanlar hala konuşuyorlar" dedi.

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DEVA Partili Yeneroğlu’nun açıklamalarına Balyoz sanıklarından tepki
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