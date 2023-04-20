DEVA Partili Yeneroğlu’nun açıklamalarına Balyoz sanıklarından tepki

DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, katıldığı bir internet programında Ergenekon ve Balyoz'un darbe girişimi olmadığını kabul etmediğini söyleyerek, "Ergenekon ve Balyoz'un bir bütün olarak tamamen içi boş, alakasız, darbe girişimi olmadığı tamamen iktidarın organize ettiği tiyatral bir yaklaşım biçimi olduğu benim kabul etmem mümkün değil. Sanki biz o dönemleri yaşamadık.