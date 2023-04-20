Gazeteci Merdan Yanardağ’dan akılalmaz ’pusula’ iddiasına destek veren profesöre sert tepki

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne kısa bir süre CHP yandaşı Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, önceki gün akıllara ziyan bir açıklamada bulundu. Yanardağ, "İstihbaratıma dayalı olduğunu düşünün" diye konuştuktan sonra şu iddialarda bulundu: "Seçim pusulasında Erdoğan dışında adaylara basılacak oyların silineceği ve saat 17.00'den sonra Erdoğan kısmında 'Evet' mührünün görüleceğine dair iddialar var."

Yanardağ'ın söz konusu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar, "Allah kimseyi şu hale düşürmesin, Bu adam kanal yönetiyor gazeteciyim diyor, Kaybetme korkusu, akıllarını başlarından almış" sözleriyle Yanardağ'a tepki gösterdi.

'BU PROFESÖRLE BENİM OYUM BİR Mİ SAYILACAK?'

Yanardağ'ın bu akla ziyan iddiasına ise yine bir dönem CHP'den milletvekili aday adaylığı olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu Kardiyolog Prof. Dr. Bengi Başer'in 'Olursa şaşırmam' diyerek inandığı görüldü. Prof. Başer, "Dün @tele1comtr 18 dakika programında @merdanyanardag'ın dile getirdiği, seçim pusulalarıyla ilgili aldığı bir duyum oldukça ürkütücü boyutta... İddia şöyle: Cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak, yurt dışında çok özel bir kağıda basılmış oy pusulası... Mührü kime basarsanız basın, 2'nci 3'üncü veya 4'üncü sıradaki adaylardaki mühür kağıdın teknolojisi gereği siliniyor ve 1'inci sıradaki adayda mühür görünüyor. Doğru olabilir mi? Bilemiyorum... Olursa şaşırır mıyım? Ne yazık ki, asla şaşırmam!" yorumunda bulundu. Profesör olan Başer'in bu yorumu sonrası binlerce vatandaş 'Benim oyumla bu profesörün oyu bir mi sayılacak' şeklinde yorumlarda bulundu.